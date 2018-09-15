CHP'nin PKK sempatizanı başkanı Canan Kaftancıoğlu adaylık kararını açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kilyos Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yerel seçim hazırlıklarının konuşulacağı "İstanbul Yerel Yönetim Çalıştayı" öncesi gazetecilere açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçimlere de değinerek "İstanbul'da bir yere aday olacağım konusunda günlerdir yazılıyor, çiziliyor. Şunu hepinizin huzurunda açıklamak isterim ki ilk günden itibaren inandığım İstanbul hikayesinin ama sonu başarıyla bitecek olan İstanbul hikayesinin mimarı olmaya adayım. Bu yerel seçimlerde hiçbir şekilde, hiçbir yere aday olmayacağım." İfadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPAZİTANI

Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK’ya olan sempatisi ile sık sık gündeme gelirken, 2003 yılında öldürülen PKK'lı terörist için "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti" paylaşımında bulunmuştu.