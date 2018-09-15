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CHP'nin PKK sempatizanı başkanı Canan Kaftancıoğlu adaylık kararını açıkladı

Terör örgütü PKK'ya olan sempatisi ile gündeme gelen ve 2003 yılında öldürülen PKK'lı terörist için "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti" paylaşımında bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçimlerde herhangi bir belediye başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 13:36
CHP'nin PKK sempatizanı başkanı Canan Kaftancıoğlu adaylık kararını açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Kilyos Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yerel seçim hazırlıklarının konuşulacağı "İstanbul Yerel Yönetim Çalıştayı" öncesi gazetecilere açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yerel seçimlere de değinerek "İstanbul'da bir yere aday olacağım konusunda günlerdir yazılıyor, çiziliyor. Şunu hepinizin huzurunda açıklamak isterim ki ilk günden itibaren inandığım İstanbul hikayesinin ama sonu başarıyla bitecek olan İstanbul hikayesinin mimarı olmaya adayım. Bu yerel seçimlerde hiçbir şekilde, hiçbir yere aday olmayacağım." İfadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ SEMPAZİTANI

Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü PKK’ya olan sempatisi ile sık sık gündeme gelirken, 2003 yılında öldürülen PKK'lı terörist için "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti" paylaşımında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 13:36
  1. CHP İstanbul İl Başkanlığı
  2. PKK

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    bu küflü kaşar... büyük oynuyor. kökeni hıristiyan arkasında türk isimli yahudiler var. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
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