CHP'nin özündeki İslam düşmanlığı hortladı! Kur'an-Kerim ayetlerine skandal niteleme

Camileri ahıra çeviren, ezanı değiştiren, âlimleri asan, başörtüsünü yasaklayan CHP'nin kökünde ve özünde yatan İslam düşmanlığı hortladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "İslam eşcinselliği lanetliyor" hutbesine tepki gösterdi. Haddini aşarak kendini bilmez ifadeler kullanan Öztrak, Kuran-ı Kerim ayetlerinin kaynak alındığı o hutbeyi 'nefret dili' ve 'düşmanlaştırıcı' olarak nitelendirdi.

Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına online olarak tek bir soru yöneltildi.

Öztrak, "CHP, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbesi ve Ankara Barosu hakkında açılan soruşturmayı nasıl değerlendiriyor?" sorusuna şu cevabı verdi:

İnanç sahiplerinin, inançlarını dile getirme hakkı vardır. Ancak bunu dile getirirken, birilerinin yaşam tarzı üzerinden nefret dilini kullanarak, düşman yaratarak bunu yapmamaları gerekiyor. Bu birilerini düşmanlaştırmak toplumu bölmektir.