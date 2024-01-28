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Gündem CHP’nin ortağından terör propagandası: Öcalan yürüyüşünü destekliyoruz
Gündem

CHP’nin ortağından terör propagandası: Öcalan yürüyüşünü destekliyoruz

Yeniakit Publisher
2024-01-28 15:17:00 - 2024-01-28 15:29:40

Seçime doğru partilerin aday çalışmaları devam ederken CHP'nin görüşme gerçekleştirdiği DEM Parti, teröristbaşı Öcalan için yürüyüş yapacaklarını açıkladı. DEM Parti ile ortak hareket eden CHP'nin eş başkanları! Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun bu yürüyüşe katılıp katılmayacağı da merak konusu oldu.

Yerel seçim öncesi sahada hummalı çalışmalar yürütülüyor.

AK Parti emin adımlarla ilerlerken, muhalefet cephesinde ise ittifak pazarlıkları sürüyor.

CHP'nin aday kriziyle birlikte DEM Parti ile görüşmeleri devam ediyor.

Bu süreçte DEM Parti ise bir yandan terör propagandası yapmayı sürdürüyor.


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Bunun yeni bir örneği ise partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan'ın Öcalan için yürüyüş planı oldu.

"Öcalan için yürüyüşü destekliyoruz"

Bakırhan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Sayın Öcalan’a özgürlük ve üzerindeki tecritin kaldırılması için 1-15 şubat tarihleri arasında bir yürüyüş gerçekleştirilecektir. Biz de DEM Partisi genel merkezi olarak bu yürüyüşü destekliyoruz.

DEM Parti'nin Öcalan'a karşı şaşırtmayan tutumu, partinin terör bağlantısını bir kez daha gözler önüne serdi.

DEM ile ortak hareket eden CHP'nin eş başkanları Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun bu yürüyüşe katılıp katılmayacağı da merak konusu oldu.

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