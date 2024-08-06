CHP'nin logosu değişiyor mu? CHP'den açıklama geldi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti logosundaki 'devletçilik' okunun renklerinin değişmesi gerektiğiyle ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti simgesinde yer alan altı okla ilgili iddialara açıklık getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti simgesinde yer alan altı oktaki devletçiliği simgeleyen okun renklerinin değişmesine ilişkin açıklama yaptı.

Yücel, "Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir. Dolayısıyla partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, CHP'nin altı oklu simgesinin, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimciliği ifade ettiğini, parti bayraklarının ise kırmızı zemin üzerine, beyaz altı oklu bayrak olduğunu anımsattı.

"ÖZGÜR ÖZEL, ÇEVRECİLİĞE VECİNSİYET EŞİTLİĞİNE VURGU YAPTI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "devletçilik" okunu anlatırken, çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılıklarını vurguladığını belirten Yücel, şunları kaydetti:

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"Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir. Dolayısıyla, partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye'ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisidir. Dün gerçekleştirilen Kadın Kolları Kurultayı'nda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in herkesin anlayacağı bir dil kullanarak sarf ettiği ifadeler, bazı kesimlerce yanlış anlaşılmış olabileceğinden bu açıklamayı yapmak gerekmiştir."

ÖZGÜR ÖZEL PARTİ LOGOSUYLA İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özel, partinin logosunda bulunan altı oktan devletçilik ilkesini temsil eden okun rengini değiştirmek istediklerini söyledi.

Özel devletiçilik okunun rengini yeşil ve mor olacağını belirterek "CHP’nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, o program kurultayına katacağımız çevreci, doğa dostu ve sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik olan net tutumumuzla geldiğimizde bu devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de bu ülkeye de biz getireceğiz." dedi.