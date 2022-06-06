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Siyaset CHP'nin koltuk değneği Temel bey duy bu sesi!
Siyaset

CHP'nin koltuk değneği Temel bey duy bu sesi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanlığı’nın müzik yayın saatlerine ilişkin genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı. İlgezdi slandal bir açıklamada bulunarak "Biz şeriat ile yönetilen 9 ülkeden biri değiliz ve tek bir kişi tek bir genelge ile 2 yıldır bu ülkedeki bütün müziği susturamaz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 12:09:00 -
CHP'nin koltuk değneği Temel bey duy bu sesi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP ile kolkola sözde birlik ve helalleşme pozları verirken CHP içindeki İslam düşmanlığı yapılan eylemlere yansımaya devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, İçişleri Bakanlığı’nın müzik yayın saatlerine ilişkin genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

İlgezdi’nin İslam düşmanlığı çenesine vurdu

İlgezdi yaptığı açıklamada ise "Biz şeriat ile yönetilen 9 ülkeden biri değiliz ve tek bir kişi tek bir genelge ile 2 yıldır bu ülkedeki bütün müziği susturamaz." ifadelerini kullanarak içindeki İslam düşmanlığını dışa vurdu.

Danıştay Başkanlığına verilen dilekçede, genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması istendi. Dilekçede, idari işlemlerin amacının “kamu yararı” olduğu belirtilerek “Dava konusu genelgenin çıkarılma tarihinde koronavirüs tedbirlerinin uygulanması durumu ortadan kalktığından, varlık amacında ‘halk sağlığının korunması’ ve ‘kamu yararı’ gibi nesnel ölçütler bulunmadığının, düzenleniş amacının kalmadığının genelgenin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir” denildi. İlgezdi yaptığı açıklamada da “Önce pandemiyi bahane ederek müziğe gece yarısı yasağı getirdiler. Sonra pandemi sınırlamalarını kaldırdılar ama müzik yasağını kalıcı hale getirdiler. ‘Gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur’ diyerek niyetlerini belli ettiler. Niyetleri pandemi ile mücadele değil yaşam tarzına müdahaledir. Biz de üzerimize düşeni yaptık ve İçişleri Bakanlığı’nın müzik yasağı genelgesine yönelik Danıştay’da davamızı açtık” dedi.

 

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Yorumlar

Mehmet Soylu

koltuk değneği değil fetölağımın İngiliz anahtarı, Sivas'ta mazlumlar hapiste ömür çürütüyor ken bu milli çizgiyi fetölağımın emrine soktu, ama tek başına değil tabi, merhum hocanın etrafını saran çakallarla beraber

Putsavar

onu duyamaz kara papaz, sahipleri izin vermez..
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