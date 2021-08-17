CHP'nin kanalı Halk TV'de Türkiye'ye skandal suçlama
CHP'nin kanalı Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" programına konuk olan Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, Türkiye'nin Suriye'de çocukları öldürdüğü iftirasını ortaya attı.
CHP'nin kanalı Halk TV'de Türkiye'ye yönelik çirkin bir ithamda bulunuldu. Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, "Türkiye Suriye'de çocukları öldürüyor" iftirasını attı.
Soykan, "Komşumuzu yaktık yıktık. Binlerce çocuğun ölmesine, kadının ölmesine, insanın ölmesine neden olduk. Ondan sonra çıkıp 'biz çok büyük gücüz' dedik" ifadelerini kullandı.
Konuyu değiştirdi
Programın sunucusu Ayşenur Arslan, bu sözler üzerine "RTÜK kızacak. Neler neler söyledin. Ben katılmıyorum. Biz yardım istediler de gittik" diyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.