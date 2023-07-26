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Gündem CHP’nin iki numaralı ismi canlı yayında itiraf etti! Sadece Halk TV değil başka kanallara da para veriyoruz
Gündem

CHP’nin iki numaralı ismi canlı yayında itiraf etti! Sadece Halk TV değil başka kanallara da para veriyoruz

Yeniakit Publisher
2023-07-26 08:24:00 -

Halk TV ile yapılan reklam anlaşmasının iptaliyle ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, başka kanallarla da anlaşmalarının olduğunu ve bu kanalların ismini vermeyeceğini ifade etti.

Seçim yenilgisi sonrası değişim tartışmalarının gündemden düşmediği CHP'de sular durulmuyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde gerçekleşen gizli toplantının ifşalanması sonrası bu sefer yeni gelişmeler yaşanıyor.

CHP, Halk TV anlaşmasını iptal etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yaptığı yazılı açıklamada CHP’nin Halk TV ile tüm ilişkisinin sona erdiğini duyurdu.

CHP’li Erdem, açıklamasında, "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Canlı yayına konuk oldu

Eren Erdem bugün ise Habertürk kanalında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayın konuğu oldu.
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CHP'deki değişim tartışmalarına kadar birçok meseleyi ele alan Erdem dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Başka kanallarla da anlaşmamız var"

Halk TV ile yapılan ticari anlaşmanın sona erdirilmesi ile ilgili sorulan soruya yanıt veren Erdem kanallarla da anlaşmalarının olduğunu itiraf etti.

"Biz bunu şeffaf yapıyoruz"

Eren Erdem kanallarla yaptıkları anlaşmalara yönelik yapttığı açıklamada şunları kaydetti:

Bu İsveç’te normal değil ama Türkiye’de normal başka kanallarla yaptığımız anlaşmalarda var. Bu kanalların ismini vermem doğru olmaz. Özel bir konu bu. Onlarla aramızda devam eden bir süreç var o yüzden isimlerini paylaşmam. Biz yaptığımız anlaşmaları denetime sokuyoruz ama iktidar bunu arka kapıdan yapıyor. Biz bunu şeffaf yapıyoruz. Anayasa Mahkemesi bizi denetliyor ve bunların tamamı denetimden geçiyor, tamamen hukukidir. Sözleşmede yayın politikalarına müdahale edilen tek bir cümle yoktur. Bu sözleşmeler canlı yayın ve reklam sözleşmeleridir. Burada rakam veremem.

"Muhalif medya iktisadi bunalım yaşıyor"

Türkiye'de zorlanarak muhalif görüş beyan ederek birçok mecra vardır ve bunlar iktisadi bunalımlar yaşıyorlar. Bizi en çok eleştirenler de muhalif medyadır. TRT sayın Kılıçdaroğlu'nu vermiyorsa. Türkiye'de 25 tane kanal vermiyorsa verecek yerler bulmak durumundasınız. 25 yer vermiyor. Derdimiz o kanalın yayın politikasını belirlemek değil, orada sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını vermektir. Bu sözleşmenin baştan aşağı oluşum şekli budur. Bugüne kadar bir tek yayın yönetmeni çıkıp da 'Eren Erdem beni aradı, şöyle şöyle söyledi' diyemezler.

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Yorumlar

Şamil

Uyuttukları sadece kendi seçmeni . İyide becerdiler bu işi hakkını vermek lazım . Sözcü okuyup halk tv izleyen zır cahiller kendilerini aydın çağdaş sanmaya başlamışlardı :)) etrafınıza bakın elinde sözcü yada cumhuriyet gazatesi olan biriyle bir diyalog kurun ne demek istediğimi anlayacaksınız .

Yurt

Şeffafmışlar peh peh. Madem şeffafsın niye diğer kanalları söylemiyorsun.İktidar gizli yapıyormuş, hiçte gizli bir şey yok tv seyrettiğinde kim vatansever kim devlet,millet ,din düşmanı apaçık belli.,bir çoğunun reklam geliri dışında geliri yok.
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