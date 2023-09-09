CHP'nin geldiği nokta! PKK sevici Sezgin Tanrıkulu'ndan TSK'ya skandal sözler
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ağır iftiralarla hedefe koydu.
CHP'li Tanrıkulu TV 100 canlı yayınına telefon bağlantısıyla katıldı.
Tanrıkulu yayında FETÖ ve PKK ağzı kullandı.
Şanlı ordumuza, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı" iftirasını atan Tanrıkulu'nun sözleri infiale sebep oldu.
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