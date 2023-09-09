  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'nin yeni nesil “benzersiz” LongShot İHA açıklaması: İhalesini kazanan şirket belli oldu

Türkiye kasasına 6 milyar dolar bırakacak: Dikkat çeken hareket! Türkiye’ye ekonomik destek gelecek

Altın ve Para Piyasaları bu gün ne durumda? Gram altını, doları ve euro'yu alıp satacak olanlar dikkat! Altın, dolar kuru

Fransa'da abaya yasağı protesto edildi: Hükümet okullarda İslamofobi'yi körüklüyor

İran'dan Irak'a bağlayacak! İlk kez o bölgeden yeni demiryolu: İranlılar resmen yapmaya hazırlanıyor ama...

Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması! 'İkiye katlayacak'

Alınacak personel ve kadro sayısı da açıklandı...Hangi bakanlık kaç kişi alacak belli oldu!

Yeni emeklilik sistemi resmen ortaya çıktı! Milyonlara 2. emekli maaşı verilecek...İşte şartlar

Süleyman Soylu o haberlere ateş püskürdü!

Önüne ne çıkarsa delip geçiyor! Abdullah Ağar o silahı ilk kez anlattı: Çok büyük tepki var
Siyaset CHP'nin geldiği nokta! PKK sevici Sezgin Tanrıkulu'ndan TSK'ya skandal sözler
Siyaset

CHP'nin geldiği nokta! PKK sevici Sezgin Tanrıkulu'ndan TSK'ya skandal sözler

Yeniakit Publisher
2023-09-09 02:27:00 - 2023-09-09 03:03:50

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ağır iftiralarla hedefe koydu.

CHP'li Tanrıkulu TV 100 canlı yayınına telefon bağlantısıyla katıldı.

Tanrıkulu yayında FETÖ ve PKK ağzı kullandı.

Şanlı ordumuza, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı" iftirasını atan Tanrıkulu'nun sözleri infiale sebep oldu.

PKK’ya mesaj mı verildi? Sezgin Tanrıkulu'nun tercihi ortalığı fena karıştırdı
PKK’ya mesaj mı verildi? Sezgin Tanrıkulu'nun tercihi ortalığı fena karıştırdı

Siyaset

PKK’ya mesaj mı verildi? Sezgin Tanrıkulu'nun tercihi ortalığı fena karıştırdı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terörist cenazelerinin vazgeçilmez ismi CHP’li Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır’dan meclise girdi!
Terörist cenazelerinin vazgeçilmez ismi CHP’li Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır’dan meclise girdi!

Gündem

Terörist cenazelerinin vazgeçilmez ismi CHP’li Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır’dan meclise girdi!

Kılıçdaroğlu'nun savunması pes dedirtti! PKK cenazesine katılıp gözyaşı döken Sezgin Tanrıkulu PKK karşıtıymış!
Kılıçdaroğlu'nun savunması pes dedirtti! PKK cenazesine katılıp gözyaşı döken Sezgin Tanrıkulu PKK karşıtıymış!

Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun savunması pes dedirtti! PKK cenazesine katılıp gözyaşı döken Sezgin Tanrıkulu PKK karşıtıymış!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23