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Gündem CHP'nin DEM ile ittifak yaptığı ilçeye bakın! İlçe başkanlığı Öcalan resim sergisi gibi!
Gündem

CHP'nin DEM ile ittifak yaptığı ilçeye bakın! İlçe başkanlığı Öcalan resim sergisi gibi!

Yeniakit Publisher
2024-02-18 09:37:00 -
CHP'nin DEM ile ittifak yaptığı ilçeye bakın! İlçe başkanlığı Öcalan resim sergisi gibi!

DEM Parti'den yapılan açıklamada Adana ve İstanbul'un ilçeleri için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Açıklamada İstanbul'un Esenyurt ilçesinde CHP ile işbirliği yapılacağı ifade edildi. DEM/HDP' nin Esesnyurt ilçe teşkilatı binasında ortaya çıkan PKK-Öcalan içerikli posterler sonrası vatandaş CHP'ye 'yuh olsun size' diyerek tepki gösterdi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada Adana ve İstanbul'un ilçeleri için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Açıklamada İstanbul'un Esenyurt ilçesinde CHP ile işbirliği yapılacağı ifade edildi. DEM/HDP' nin Esesnyurt ilçe teşkilatı binasında ortaya çıkan PKK-Öcalan içerikli posterler sonrası vatandaş CHP'ye 'yuh olsun size' diyerek tepki gösterdi.

CHP ile DEM Parti İstanbul'un Esenyurt ilçesinde anlaştı. DEM Parti'den yapılan açıklamada Adana ve İstanbul'un ilçeleri için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

CHP ve DEM Parti İstanbul'un Esenyurt ilçesinde işbirliği yapacak.

Uzlaşının sağlandığını DEM Parti açıkladı. CHP ile DEM Parti arasındaki işbirliği yalnızca Esenyurt ile de sınırlı kalmadı.

CHP, Esenyurt için Ali Gökmen'i aday olarak açıklamıştı. DEM Parti ile yapılan görüşmeler sonrası o adayın geri çekileceği iddia edildi.
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Esenyurt için DEM Parti'nin itiraz etmeyeceği bir aday üzerinde uzlaşıldığı konuşuluyor. CHP kanadından adayın geri çekilme iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İki parti arasında devam eden görüşmeler İstanbul ve Adana üzerinde yoğunlaştı.
Şanlıurfa'da da uzlaşı sağlandığı açıklandı.

CHP ve DEM Parti görüşmesinde İzmir'de gündemdeydi.

"İzmir’e gelince... Evet kent uzlaşısı kapsamında görüşmeler sürüyor. Tabii orada adres ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi. Görüşmeler sürüyor. Henüz nihayete ermedi bu görüşmeler."

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Yorumlar

özgür olacaksınız

sizin en özgür olduğunuz büyük vatan normal boy sarı torba size bundan büyük özgüzlük olurmu hep hazırda özgür olmayı bekleyin

Hayro

Bu seçim şaşırtacak ! CHP liler eşşek değiller ya : Şehitlere hakaret , orduya katil., müslümana yobaz, Apoya af , dost ve müslüman ülkelere hakaret, ibnelere serbeslik , Pkk ve Fetö ye af, Azarbeycana karşı Ermeniye destek …Affinde ne işimiz bar , silah sanayine hayır , iha ve siha fabrikasını kapatacağız .., ABD li şirketler iha fabrikadı kursun,. Eyaletlere bölelim Türkiyeyi , Bunlar ABD ve emperyalist devletlerden mamalandıkca görevlerini harbiden yapıyorlar… Lan nereye gidiyoruz ? İki gün rakı içmiyecekler doğru yolu bulacaklar! Malın dibi sandığımız kadar bozuk değil.
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