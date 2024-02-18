CHP'nin DEM ile ittifak yaptığı ilçeye bakın! İlçe başkanlığı Öcalan resim sergisi gibi!

DEM Parti'den yapılan açıklamada Adana ve İstanbul'un ilçeleri için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Açıklamada İstanbul'un Esenyurt ilçesinde CHP ile işbirliği yapılacağı ifade edildi. DEM/HDP' nin Esesnyurt ilçe teşkilatı binasında ortaya çıkan PKK-Öcalan içerikli posterler sonrası vatandaş CHP'ye 'yuh olsun size' diyerek tepki gösterdi.

CHP ile DEM Parti İstanbul'un Esenyurt ilçesinde anlaştı. DEM Parti'den yapılan açıklamada Adana ve İstanbul'un ilçeleri için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

CHP ve DEM Parti İstanbul'un Esenyurt ilçesinde işbirliği yapacak.

Uzlaşının sağlandığını DEM Parti açıkladı. CHP ile DEM Parti arasındaki işbirliği yalnızca Esenyurt ile de sınırlı kalmadı.

CHP, Esenyurt için Ali Gökmen'i aday olarak açıklamıştı. DEM Parti ile yapılan görüşmeler sonrası o adayın geri çekileceği iddia edildi.

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Esenyurt için DEM Parti'nin itiraz etmeyeceği bir aday üzerinde uzlaşıldığı konuşuluyor. CHP kanadından adayın geri çekilme iddialarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İki parti arasında devam eden görüşmeler İstanbul ve Adana üzerinde yoğunlaştı.

Şanlıurfa'da da uzlaşı sağlandığı açıklandı.

CHP ve DEM Parti görüşmesinde İzmir'de gündemdeydi.

"İzmir’e gelince... Evet kent uzlaşısı kapsamında görüşmeler sürüyor. Tabii orada adres ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi. Görüşmeler sürüyor. Henüz nihayete ermedi bu görüşmeler."