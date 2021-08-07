CHP'nin arka bahçesi THK için Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan itiraf: Büyük yolsuzluklar var
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan zorla alınan kurban derilerinin peşkeş çekildiği THK'da yolsuzluk yapıldığını itiraf etmek zorunda kaldı. Şark kurnazlığı yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, kayyım atanana kadar CHP'lilerin yönettiği THK'nın borcunu AK Parti iktidarına yıkmaya çalıştı.
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Bir dönem Türk Hava Kurumu'nu (THK) arka bahçeleri yapan CHP'liler, kurumda yolsuzluklar ortaya çıkıp, kayyum heyeti atanınca algıya başladılar. Her yangında THK'nın uçaklarının hangarda tutulduğunu, yangınlarda kullanılmadığını öne sürüyorlar.
Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te yaptığı açıklamada, vatandaşlardan zorla alınan kurban derilerinin peşkeş çekildiği THK'da büyük yolsuzluk yapıldığını itiraf etmek zorunda kaldı.
Yolsuzluğu itiraf etti, borcu kayyım atadığı için hedef aldığı AK Parti'ye yıkmaya çalıştı
THK'yı hem övüp hem de yolsuzluk yapıldığını itiraf eden Kemal Kılıçdaroğlu, 1,5 milyar liralık borç rakamını da küçük göstermeye çalışarak 80 milyon dolara indirdi.
Kayyımdan önceki dönemlerde CHP'lilerin yönetimi altında olan THK'yı bu duruma AK Parti'nin getirdiğini öne süren Kılıçdaroğlu, borcun bu iktidar döneminde yapıldığını iddia etti ve "THK bu toplumun gözbebeğidir. Kuruluşundan bu yana orman yangınlarıyla en tutarlı mücadeleyi yapan kurum. THK'yı bu duruma kim getirdi? Bugüne kadar başarıyla görev yapan kurumu kim getirdi bu noktaya? Sayın Bülent Arınç, "THK bu hale nasıl geldi, DDK harekete geçsin" diye. Böyle bir rezalet Türkiye Cumhuriyet tarihinde hiç yaşanmadı. THK'da bu iktidar döneminde büyük yolsuzluklar var. 80 milyon dolar kredi almışlar. THK'nın geliri ne? Gayrimenkullerden kira. 80 milyon dolar nereye harcandı? Bilen var mı, denetleyen var mı? Gerçekten içim yanıyor." dedi.
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