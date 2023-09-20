CHP’nin 100. Yılını öyle bir kutladı ki sosyal medya yıkıldı

İBB AK Parti Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP'nin 100. yıldönümünü kutlarken, imalı açıklamalarda bulundu. Türkyılmaz konuşması sosyal medyada da gündem oldu.

“ALLAH KENDİLERİNE UZUN ÖMÜRLER VERSİN”

Dost ülkelerin iktidarlarına da CHP gibi bir muhalefet temenni eden Türkyılmaz, CHP'den razı olduklarını söyledi.

Murat Türkyılmaz kinayeli sözlerle yaptığı kutlama konuşmasında “100 yıllık bir çınar olarak ifade ettiler CHP'yi. Ben de CHP'nin 100. yılını kutlamak istiyorum. Tebrik ediyorum kendilerini. Allah dost ülkelerin iktidarlarına da böyle muhalefet nasip etsin. Biz kendilerinden razıyız, Allah kendilerine uzun ömürler versin iyi ki varsınız arkadaşlar" ifadelerini kullandı.



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