CHP'linin şirketi ortalığı karıştırdı! İYİ Partililer yumruk yumruğa birbirine girdi

İYİ Parti Edirne İl Örgütü içindeki kavganın fitili, belediye meclis üyesi Duygu Şener'in, CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın isteğiyle Edirne Belediyesi Personel A. Ş. yönetimine maaşlı yönetici olarak atanmasıyla ateşlendi. Kamuoyunda 10 bin liranın üzerinde olarak konuşulan maaşla ilgili partinin İl Başkanı Ekrem Demir, "Maaşlı görev etik değil. Biz buraya hizmet etmeye geldik, maaş almaya değil" diyerek bu atamaya karşı çıktı. İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı ise Şener'in yanında yer aldı.

Atama nedeniyle parti ikiye bölündü. İl başkanı Demir'in istifası istendi. Merkez ilçe başkanlığı destekli meclis üyeleri ile il başkanlığı arasındaki kavga bir süre sonra sosyal medyaya sıçradı. Gerginlik geçtiğimiz günlerde ise yumruklu kavgaya dönüştü. İl başkanlığına çağrılan merkez ilçe başkanı Zafer Kaya ve ilçe yöneticisi Ferhat Turan, burada il başkanı Demir ve partinin genel başkan yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akalın tarafından dövüldüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Kaya ve Turan hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken üç parti yöneticisi olayla ilgili olarak polise ifade verdi. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Kaynak: Sabah