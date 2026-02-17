CHP'lilerin rezilliğini anlatıp bombayı patlattı! "Lütfen beni arayın, gerekirse küfür edin"

HABER MERKEZİ

AK Partisi ile CHP belediyeleri arasındaki hizmet ve fiyat politikaları kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Gazeteci Tolga Özlü’nün yaptığı karşılaştırmalı araştırma, iki parti yönetimindeki büyükşehir ve il belediyelerinde su ve toplu ulaşım ücretleri arasındaki dikkat çekici farkı ortaya koydu. Özlü’nün veriler üzerinden hazırladığı çalışmada, aynı nüfus ve benzer sosyoekonomik yapıya sahip şehirlerde uygulanan tarifeler mercek altına alındı. Araştırma, özellikle su birim fiyatları ve toplu taşıma ücretlerinde vatandaşın cebine doğrudan yansıyan belirgin farklılıklar bulunduğunu gözler önüne serdi.

CHP’Lİ BELEDİYELERDE HİZMET PAHALI

CHP’li belediyelerde hizmetlerin fahiş fiyatlarla ücretlendirildiğini aktaran gazeteci Tolga Özlü, “Şimdi ortalama metreküp fiyatları üzerinden Türkiye’de su tarifelerini incelediğimizde çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye’nin en pahalı suyunu kullanan şehirlerin başında Ankara geliyor. Başkentte suyun metreküp fiyatı 140,77 TL seviyesinde. Onu İzmir, Mersin, Bursa, Tekirdağ ve Balıkesir takip ediyor. Bu şehirlerin tamamı CHP’li belediyeler tarafından yönetiliyor.

En ucuz su tarifesine sahip şehir ise Erzurum. Erzurum’da suyun metreküp fiyatı yaklaşık 30 TL. İkinci sırada Kayseri, üçüncü sırada Hatay, ardından Sakarya, Malatya, Trabzon ve Konya yer alıyor. Bu belediyeler ise AK Partili belediyeler.

Ortaya çıkan tabloya göre bazı şehirlerde fiyat farkı yaklaşık dört kata kadar çıkıyor. Örneğin Erzurum’da 30 TL olan suyun metreküp fiyatı Ankara’da 140 TL seviyesine ulaşıyor. Kayseri’de 36 TL olan su, İzmir’de 100 TL’nin üzerinde.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ile yapılan görüşmede, düşük fiyat politikasının arkasında altyapı yatırımlarının olduğu ifade etti. Başkan, 850 gölet inşa ettiklerini ve personel istihdamında kadroyu şişirmeden planlı hareket ettiklerini belirtti. Buna karşılık Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan personel sayısının 40-50 bin seviyelerinde çalışan var.

Deprem felaketinden ağır şekilde etkilenen Hatay’ın da en ucuz su tarifesine sahip şehirler arasında yer alması dikkat çekiyor. Benzer şekilde Kayseri ile Ankara’nın coğrafi ve iklim koşulları açısından büyük farklılık göstermemesine rağmen fiyatlarda ciddi bir uçurum bulunuyor.

Su tarifelerinin ardından toplu ulaşım ücretleri de incelendiğinde benzer bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye’de kim ucuz hizmet kim pahalı hizmet veriyor bakalım dedim. CHP’li belediyeler sıralamada yine yerini aldı. En pahalı ulaşım ücretleri sıralamasında İstanbul 42 TL ile ilk sırada yer alıyor. Onu Bursa, Ankara, Antalya ve Tekirdağ takip ediyor. Kahramanmaraş depremden çıktı. Hem su da hem de ulaşımda ucuz hizmet veriyor.

En ucuz ulaşım tarifesi ise Sakarya’da 20 TL. Trabzon ve Kahramanmaraş’ta 22 TL seviyesinde olan ulaşım ücretleri, Bursa’da 40 TL’ye, Ankara’da 35 TL’ye, İstanbul’da ise 42 TL’ye kadar çıkıyor. Öğrenci tarifelerinde de benzer farklar dikkat çekiyor. Örneğin Konya’da tam bilet 22,5 TL, öğrenci bileti 9 TL iken; İstanbul’da tam bilet 42 TL, öğrenci bileti 20,5 TL seviyesinde. Ankara’da aktarmalar daha önce ücretsizdi. Bir otobüsten bir otobüse geçerken belli bir süre para alınmıyordu. Başkente bakıyoruz su da birinci sırada ulaşımda üçüncü sırada. Hepsinde ilk üçte yani. Benzin fiyatlarının ülke genelinde benzer olduğu düşünüldüğünde, şehirler arasındaki bu fark kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

YAPAMIYORSANIZ YARDIM ALIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çağrıda bulunan Özlü, “Bu tablo üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e çağrıda bulunmak istiyorum. Siz arkadaşlarını bir arayın Neden bizde böyle de AK Partili belediyelerde böyle? Neden biz sıralamayı hep üst seviyede bitiriyoruz? Lütfen beni arayın, gerekirse küfür edin. Yani tırnak içinde söylüyorum bunu. Hani siz küfür etmeyi meşru kıldınız, arkadaşlarınız meşru kıldı. Lütfen açın, küfür edin. Gerçekten siz genel başkan olarak lütfen gidin AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oturun masaya gerekirse, masaya yatırın, bu işler nasıl oluyor? Ya da belediye başkanlarınızı bu belediye başkanlarımıza gönderin, bu işlerin nasıl yapıldığını, nasıl vatandaşa ucuz su, ucuz ulaşım verildiğini lütfen bir sorsunlar Sayın Genel Başkan” ifadelerini kullandı.