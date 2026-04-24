  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'lilerin çok sevdiği rakı masalarında halk böyle soyuldu: Özkan Yalım rüşvet masası kurmuş!

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'lilerin çok sevdiği rakı masalarında halk böyle soyuldu: Özkan Yalım rüşvet masası kurmuş!

Gündemi bomba gibi sarsan CHP'li belediyelerin skandallarında her gün yeni bir itiraf geliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren tanık ifadelerine göre; tutuklu Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, eğlence mekanı sahipleriyle kurduğu ilişkiler ortaya çıktı. Bağış kılıfı adı altında milyonlar toplanıp şantajlar yapılmış. İşte o detaylar...

Uşak Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasına yönelik devam eden soruşturmada SABAH tanık ifadesine ulaştı. 12 Eylül 2024 tarihinde ağabeyi ile birlikte belediyeye çağrıldıktan sonra Özkan Yalım'ın makamına alındığını belirten tanık rüşvet çarkını tek tek anlattı.

Odada gerçekleşen görüşmede Yalım'ın, "Uşakspor için acil para lazım" diyerek 1 milyon TL nakit ve 3 milyon 500 bin liralık çek talep ettiği ifade edildi. Tanık, bu anları kayıt altına almak zorunda kaldığını anlattı.

FUTBOLCULARIN MAAŞI RÜŞVETLE Mİ ÖDENDİ

Görüşmenin ardından araçlarında bulunan 1 milyon TL nakit parayı poşet içerisinde alarak başkana teslim ettiklerini anlatan tanık paranın belediye personeli tarafından saydırıldığını ve ardından masaya getirildiğini belirtti. Aynı görüşmede çok sayıda çekin getirildiği, çekler üzerinden futbolculara ödeme planı yapıldığı da detaylar arasında yer aldı.

MEKAN BAŞI 300 BİN TL "BAĞIŞ"

İfadeye göre süreç bununla da sınırlı kalmadı. Uşak'taki eğlence mekanı sahipleriyle yapılan toplantılarda, belediye tarafından kesilen cezalar karşılığında "bağış" adı altında para talep edildi.

Bu süreçte para toplama organizasyonunun doğrudan tanığın ağabeyine verildiği, işletme sahiplerinden kişi başı 300 bin lira toplandığı belirtildi. Birçok ödemenin elden, bir kısmının ise banka üzerinden yapıldığı ifade edildi.

"ÖDEMEYEN GELMESİN" TALİMATI

Rüşvet toplantıları devam etti. İkinci toplantıda Başkan Yalım'ın daha sert bir tutum sergilediği söylendi. Tanık, Yalım'ın "Ödemeyen olursa yarın işi düştüğünde bize gelmesin" diyerek açık şekilde baskı kurduğunu anlattı. Toplantı sonrası işletme sahiplerinin kendi aralarında ödeme planı yaptığı ancak süreç ilerledikçe belediyenin vaat ettiği kolaylıkların sağlanmadığı da ifade edildi.

İkinci toplantıda 300 bin TL olan bağış isteği 500 bin TL'ye çıktı. Tepkiler sonrası Yalım, bu paranın 6 taksit şeklinde 60'ar bin TL'ye bölünmesine karar kıldı. Paranın toplanması ise tanığın beyanına göre ağabeyine devredildi.

İki mekanlarına karşılık toplam 720 bin TL istendi. Daha önce verdikleri 1 milyon TL'den bu miktar düşüldü ve 280 bin TL, Özel Kalem Hasan Doğukan Kurnaz tarafından iade edildi. Ancak paraların toplanmasına rağmen cezalar düşürülmedi. Bu durum karşısında tepki gösteren iki eğlence mekanı işletmecisi tanık, dava açtığını belirtti.

TOPLANAN PARALARIN AKIBETİ ARAŞTIRILIYOR

İfadede dikkat çeken noktalardan biri ise toplanan paraların nereye gittiğine dair herhangi bir bilginin olmaması oldu. Yüz binlerce lira ve milyonluk ödemelerin akıbetinin bilinmediği bu paraların Uşakspor'a mı yoksa başka yerlere mi aktarıldığının net olmadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıkan bu yeni ifade, savcılığın çalışma alanını genişletti. Paranın izini takip eden savcılığın, devam eden soruşturma sonucunda yeni gözaltı ve tutuklamalar getirebileceği değerlendirildi.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

CHP hoşuna Kur'an'ı Kerim okumayın demiyor....

Yakup

Rakı sofrası CHP'nin genlerinde var mı acaba?
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23