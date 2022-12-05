CHP’lilerin bu habere çok üzülecek! Bak çalınıyor bir zafer marşı!

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karadeniz gazında kritik bir sürecin daha geride kaldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda Sakarya Gaz Sahası’ndaki gaz hattının akış kontrolünü sağlayacak PLET ekipmanlarının Karadeniz’in derinliklerine başarıyla indirildiği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin heyecanla beklediği Karadeniz gazının kullanıma sunulması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'yi doğal gazda enerji merkezi haline getirecek projelerden biri olan Karadeniz gazındaki son gelişmeyi TPAO duyurdu.

"BAK UZAKTAN ÇALINIYOR BİR ZAFER MARŞI"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz hattının akış kontrolünü sağlayacak PLET ekipmanları, Karadeniz'in derinliklerine başarıyla yerleştirildi." İfadelerine yer verildi. Paylaşıma ayrıca, "Bak, uzaktan çalınıyor bir zafer marşı, Yürüyelim şu doğmakta olan yarına.." notu düşüldü.