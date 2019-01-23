CHP'liler imza topladı: İYİ Parti'ye verilmesin

CHP’nin İYİ Parti’ye bırakacağı iddia edilen Tire’de aday adayları bir araya geldi.

Belediye Başkanı Çiçek dışındaki 5 aday adayı Tire’nin İYİ Parti’ye verilmemesi adına imza verdi. Genel Merkez’e yollanan dilekçe de aday adayları CHP’den hangi isim aday gösterilirse gösterilsin tüm aday adaylarının adayın arkasında duracağı taahhüdünü verdi.

Gizem Taban'ın haberine göre, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gözler pazar günü yapılacak MYK ve PM toplantısına çevrildi.

İzmir Büyükşehir Adayının yanı sıra, ilçe adayları ve ittifak kapsamında İYİ Parti’ye bırakılacak ilçeler belli olacak.

Genel Merkez’e yakın kaynaklar Tire ve Kiraz’ın İYİ Parti’ye bırakılacağını iddia ediyor.

Kiraz’da tek aday adayı başvurusunda bulunan Salim Özkarakaş, ilçenin İYİ parti’ye bırakılması halinde bağımsız veya farklı partiden aday olabileceğinin sinyalini vermişti.

İYİ Parti’ye bırakılacağı iddia edilen Tire’de de flaş bir gelişme yaşandı. Tire’den belediye başkan aday adayı olan isimler ilçe başkanı İsmail Güleç’le bir araya geldi.

5 Aday adayı imza verdi

Belediye başkan aday adayları Hakan Şenoyar, Burak Alp Ersen, Yücel Özen, Ayten Gülsever ve Ali Doğu Tire’nin İYİ Parti’ye verilmemesi adına dilekçe oluşturup imza verdi.

CHP’nin adayının arkasında duracağız

Aday adaylarının imza verdikleri dilekçede Tire’nin İYİ Parti’ye verilmemesi gerektiği, verilmesi halinde seçimin tehlikeye gireceği, CHP’den hangi isim aday gösterilirse gösterilsin tüm aday adaylarının adayın arkasında duracağı ifadeleri yer aldı. Aday adayları Tire'de CHP'nin aday çıkarması halinde ittifak yapılmasada seçimi kazanacak güçte olduğunu vurguladı.

İlçe Başkanı Güleç, aday adaylarının örgütün genelini de yansıtan ortak talebini Genel Merkez’e iletti.

Mevcut Belediye Başkanı CHP’li Tayfur Çiçek ise toplantıda yer almazken, dilekçeye de imza atmadı. Çiçek’in ismi Demokrat parti ile anılıyor.

Telefon yağmuru

Öte yandan aday adaylarına yakın bini aşkın kişi de Genel Merkez’i telefon yağmuruna tuttu ve Tire’de seçime CHP’nin adayı ile girilmesi gerektiğini Genel Merkeze ilettiler.