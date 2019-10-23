0553 313 94 23

CHP'liler coştu! 'Erdoğan Marmaray çalışmalarında 40 TIR altın buldu'

Gazeteci Süleyman Özışık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaray tüneli çalışmalarında deniz dibinde bulunan 40 ton altını ABD'ye kaçırdığını iddia eden CHP'li üst düzey siyasetçiye inandığını yazdı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:30
CHP'liler coştu! 'Erdoğan Marmaray çalışmalarında 40 TIR altın buldu'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü parti grup toplantısında söyledikleri polemik konusu oldu. Kılıçdaroğlu, ABD'nin Erdoğan'ın mal varlığını araştıracağını bu nedenle korkan Erdoğan'ın, ABD ile anlaşma imzaladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun şaşırtan açıklamaları gazeteci Süleyman Özışık'ın gündemindeydi. Bugünkü köşesinde Özışık, Marmaray açılışında sohbet ettiği CHP'nin üst düzey kademelerinde görev alan bir siyasetçinin çılgın sözlerini aktardı:

"Oradan 40 TIR altın çıktı"

"Bu tünel Abdülhamid’in hayaliymiş diyorlar. Abdülhamid kendi zamanında yaptığı araştırmalarda, şimdi tünelin geçtiği yerde büyük altın rezervleri olduğunu öğrendi ve bunlara konmak için çok çabaladı ama ömrü yetmedi. Bunu öğrenen Tayyip Erdoğan tünel bahanesiyle o altınların üzerine kondu..."
Ben hiçbir şey söylemeden böyle dehşet içinde kendisini izliyorum!
"Oradan 40 tır altın çıktı ve Tayyip Erdoğan o altınların hepsini gizlice yurt dışına çıkardı. O altınlar şimdi Amerika'daki hesabında yatıyor!"

Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması korkusuyla ABD ile anlaştığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na değinen Özışık, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Kılıçdaroğlu 40 ton altına inanıyor"

"Oysa kafatasının içinde bıngıldak kadar akıl taşıyan biri, "Yahu Amerika'da yüklü mal varlığı olan biri, Amerika ile bu kadar ters düşmeye cesaret edemez herhâlde" diye düşünür.
Ama bizimki düşünme gereği duymuyor!
Çünkü onun adına düşünen ve onu böyle konuşturan birileri var. Eline taverna sanatçılarına uzatır gibi peçete üzerine yazılmış belgeler uzatıyorlar, o da kendisine düşen rolü oynamaya çalışıyor.
Acı olan şu ki...
Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Amerika'da mal varlığını iddia ederken hangi maldan bahsediyor biliyor musunuz?
Hani bana "Erdoğan 40 tır altını Amerika'ya kaçırdı" dediği bilgi var ya. İşte o bilginin yüzde yüz doğru olduğuna kanaat getiriyor. "

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:30
  1. Süleyman Özışık
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • CengizCengiz28 dk önce
    Gavur zihniyeti bunlar.Bunların atası olan firavun da Allah CC ile pazarlık yapmaya yeltenmişti.Sen göklerin tanrısı ol.Ben de yeryüzü nün demişti.Bu gâvur zihniyet uslanmaz.
  • Sevil ozkanSevil ozkan33 dk önce
    bu kadarda olmaz boş konuşmalarlayikamadınızbunlarboş laflar yerden yere vurdunuz yeterin artık işinize bakın koca dünyaya hükmetmis birine attığınız iftiralar bitmedimi yeterin artık başkanının kıymetini bilin
  • SAFAKSAFAK1 sa önce
    Ben bunların aklından şüpheye düştüm, hele inananlar...
  • İrfanİrfan1 sa önce
    Bes doğrusu yazacak kelime bulamıyorum kılıçtaroğluna hakaret edeceğim yoksa
  • CemalCemal2 sa önce
    Been sapına kadar CHP. liyim chp den öyle bır söz duymadık saten bu akıtın uydurması chp yi millete düşürmekten ötekiliştirmektenbaşkaamacı yok ancak buna sizin gibi zavallılar inanır sizin halinize gülüyorum ağanın malı sizin gibi aç çulsuzların çenesini yorar zavallı okkuyunlar size chp den kemik çıkmaz dadın başka kapıya defolun .pislikler
  • HarunHarun2 sa önce
    Çıktığı deliğe tıpa yapmalı ki bir densiz daha çıkmasın
  • YusufbeyYusufbey6 sa önce
    Cehape liler kadar beyinsiz yaratıklar tarihte görülmemiş tir herhalde...
  • BusezonBusezon8 sa önce
    Dünyada bir tane mal var oda bizim mal KEMAL
  • Arda usluArda uslu8 sa önce
    Vay anam adamlardaki hayal gücüne bakbe pess
  • ErcanErcan8 sa önce
    Yorum yazan komünist sen aklın g.de galibaameliyat ettir aklını kafatasınin içine koysunlar paran yoksa chp den iste
  • mustafamustafa8 sa önce
    AMERİKALILAR KAMAL IN ANASI ABDOŞ AGAYA KAPATMA OLRAKA GELDİ KARNINDA P..Ç KAMALI TAŞIYORDU.SONRA P..Ç KAMAL DOĞDU. ARDINDAN UMUMEVİ KAPATMA KADIN ABDOŞ AGA ÖLÜNCE P...Ç KAMALI ALIP OSMANLI SUBAYIYLA EVLENDİ VE OLUNU T.C. NİN BAŞINA KOYDU DİYOR. EYER AMERİKALILARIN HER DEDİĞİ DORUYSA KEMAL KILIÇDAROĞLU BUNUDA AÇIKLASIN DEMEKKİ BU ANLATIMDA DOĞRU NEDE OLSA AMERİKALILAR SÖYLÜYOR. ÖYLE DEĞİLMİ KEMAL.
  • XxxXxx9 sa önce
    Hadi be 40 değil 400 tırbu kadar altın bende olsa birde bu kadar ahlaksız muhalefet varken giderim başka yerde yaşardım Reis seni bu ülke çok arar Allah uzun hayırlı ömür versin
  • Hacer ilkHacer ilk9 sa önce
    Bu haber dogru olsaydi abd erdoganin onunde elpence divan dururdu irakda suriyede kurtleri petrol kuyularinin basina bekci tutmazdi turkiyenin kapisinda kopek olur yatardi
  • emekli çavuşemekli çavuş9 sa önce
    NEDİYOSUN....SENNNNN....VAY...BABAMMMM...VAYYYYYY.....ÜLENNNN ....TERTİPLER.......ÇAYIMA.....ŞEKER...KATTINIZMI...LENNNNNN........HABERE....BAK........YALANA.....BAKKKK.. .ATMAYINNNN LÜTFENNNNN...DİNGARDAŞIYIZ........BANA....UYKUYU MUYKUYU........KAÇIRTMAYIN......OLUR...AMA...BUKADARDA......SALLAMAK...OLMAZKİ.....BARİ.....YÜKLENEN....BOŞ...TIRLARIN....RESMİNİ.....YAYINLAYIN.....BEN...ALTINLARDAN..VAZ...GEÇTİM....................................................
  • HamzaHamza9 sa önce
    Ya hu ben iyi hatırlıyorum. Bir aralar Rahmetli ERBAKAN içinde 40 ton altinı var diye zırlayanlar vardı. Hani ne olu anlamadım, Rahmeti Erbakan hoca vefat etti gitti de bu altınları nereye gömdü. Yoksa temel'in altinda mı kaldı bu altinlar da bunlar temel'in duvarına yaslandılar. 
  • Ömer ayÖmer ay9 sa önce
    Kırk tır altın kaç kilo yapar biliyormu bu salak dünyadaki en ağır materyal altın 18 kiloluk bi teneke hesapladım 360 kilo geliyo kırk tır altın milyon ton oluyo dünya rezervlerinde bukadar altın yok geri zekalı atta bira ufak at
  • Aysa1525 Aysa1525 9 sa önce
    Allah akıl fikir versin diyorum. Artık daha neler duyacağız bakalım.
  • Murat karaMurat kara9 sa önce
    400 Tırdır kırk yanlış olmuş böyle cehalet olurmu
  • BenBen9 sa önce
    Kim koymuştu o altınları oraya ssk yı batırdığı zaman kemal koymuştur kesin tatilde bulmustur 
  • Vatandaş Vatandaş 10 sa önce
    Memlekette güzide doktorlarımız var üniversite de tez yazmak için binlerce öğrenci var hepsine çok iş düşüyor. Mesele o değilki mesele bu zavallıya oy verenlerde. Vak'a çok büyük çok
  • MuhteremMuhterem10 sa önce
    Sürekli yalan haber yapıyorsunuz adam gibi gazete çıkarın insanlara iftira atmayın
  • seyfettinseyfettin10 sa önce
    yalanin kuyruklusu olur ama bu kadarida olmaz bu ne ganmazlik 40 ton altin dile kolay
  • Anna Taş Anna Taş 11 sa önce
     herkes herşey farkındaAllaha havale gönderyoruz bu HİÇ ama hiç meraklanmayın herşey bir yere akadaar Sizi Çok Sevyorum ❤️ insanlar ve Türkiye kucaklyorum dört bücakta ve Selam
  • YazıkYazık11 sa önce
    Vallahi size yazık güldürüyorsunuz bizi
  • DadaşDadaş12 sa önce
    Evet bizim Amerika Birleşik Devletlerinde bir malımız var. Eli kulağında akşam veya sabah ajanslardan son dakika haberi olarak CHPKK'ya kapak yapacaz az kaldı. Hani derler ya bir kırtirik ista o kadar kaldı.
  • Rasim öcal Rasim öcal 12 sa önce
    Ya bunu yazan gerizekalı yada inanan geri zekalı adamın 40 TON altını olsa amerikaya kaçırmış olsa oraya gider yerleşir her gün 1 kilo altını bozdurup yese 40 yıl yeter ona bu adamın zaten ömrü ne kadar ki niye uğraşsın milletle uykusuz kalsın gecelerce tövbe yarabbiii
  • SemaSema12 sa önce
    Pes insanda biraz akıl olur bu nasıl uydurna
  • ORHAN11 ORHAN11 12 sa önce
    Allah Kemale akil fikir versin. Gerçekten kafayı yemiş.
  • DadaşDadaş12 sa önce
    Bukadar yalan bukadar iftira pes doğrusu
  • Yigidolar58 Yigidolar58 12 sa önce
    Buchplilerakşamrakiyifazlakacirip sabahniyeviskiicmedikdiyekendilerinihiçsorguluyorlarmi
  • Baygolge Baygolge 12 sa önce
    Allah bu gerı zekalılara akıl fikir versin. Kendileri bir yalan uydurup sosyal medyada paylasıyorlar, donup geliyor kendıleeıde inanıyorlar. Bu ulkenın basına gelmiş en buyuk mezalım CHP dır. Japonyaya iki atom atıldı bu CHP nın türkiyeye vardığı zararın binde birini vermedi
  • Yavuz SelimYavuz Selim12 sa önce
    Yüce ALLAH bunlara bu zihniyete bu chp ye bu ülkeyi bu milleti yönetmeyi nasip etmesin.
  • LeventLevent13 sa önce
    Iyice kafayı yemişler
  • BurhanBurhan13 sa önce
    Üçüncü havalimanının yerinde de 80 tır altın götürmüşşşşş
  • HizipSavarHizipSavar14 sa önce
    biz boşuna mı keMAL diyoruz.
  • Mesut cem bayimaMesut cem bayima14 sa önce
    CHP'liler in bu kafayla koca Türkiye'yi yöneteceği bı düşünen mallar bı daha iyice düşünüp öyle oy verin bu Kemal'in mal olduğunu biliyordukda bu kadarı da aklımıza gelmediydi malın dibi bunlar
  • Vakur Celal Batumlu Vakur Celal Batumlu 14 sa önce
    Ya bu komedyenlerde olmasa, kimlere güleceğiz. Vay boş kafalar vay...
  • Hülya şentürkHülya şentürk14 sa önce
    Allah bu sözlere inananlara akıl fikir versin.Şaşırmışlar..
  • BALAMBALAM14 sa önce
    Temel ava gitmiş 40 tane Ayı temele saldırmış. Temel Aynın bir tanesineyumruk vurmuş, diğer Ayılar onunla ilgilenirken temel kaçmış. Temel olayı Dursun'a anlatmış. Dursun; ben oraları iyi biliyorum orada 40 tane Ayı olmaz. Temel; hoş saymadım ya onları 20 tane var idi. Dursun; 20 tanede olmaz ben oraları iyi biliyorum. Temel; en az 10 tana var idi. Dursun; 10 tanede olmaz. Temel net göremedim belki 5 tane var idi. Dursun; 5 tane de olmaz deyince. Temel; Sesini duydum der. Bu 40 Tır Altınınsesini daha önceden Ankara'da duymuş idim. Melih GÖKÇEK Kesikköprü Barajın dan Ankara'ya su getirir iken 40 Tır dolusu altın bulduğu söyleniyordu. İnanmayan Ankaralılara sorabilir. Demek ki yalan hiç değişmemiş.
  • OkurOkur14 sa önce
    Kim de ismini acikla. Milleti keriz yerine koyma
  • SEDAT OKURSEDAT OKUR14 sa önce
    SELAMINALEYKÜM REİSE 40 DEGİL 40000 TON ALTIN FEDA OLSUN
  • Nusret ErtuğrulNusret Ertuğrul14 sa önce
    Erdoğan'ınkırk tonaltıni Amerikaya kaçirdigina inanan kişi siyasetçi olamaz.
  • KadirKadir14 sa önce
    Bir insan bu kadar altını olsa Amerikaya götürmüşse salak olması lazım.Çok komik yaa.Bu CHP’liler çok angut.
  • ÂliÂli14 sa önce
    Aferin Akit. Böyle Net ol
  • TanerTaner14 sa önce
    Bu adamda tırnağa sürülecek akıl yok
  • LütfiLütfi14 sa önce
    Kabahat reyiste bir iki tonunu da ke.Mala verseydiya mal mal sayaydı
  • Hatem kelesHatem keles14 sa önce
    Oy verdikleri adam bu iste,birde py verenlerin halini düşün.
  • Metin saçmaMetin saçma14 sa önce
    Psikiyatrist doktorlar hasta sahibine altından bahsedip bahsetmediğini sorarlar iyisimi o chp li bir psikiyatriste götürün
  • LütfiLütfi14 sa önce
    Rkadaş bu chp liler in beyni .....nde galiba
  • Mehmet Sami akMehmet Sami ak15 sa önce
    Atın yalanı s......... İnananı
  • Kayısı kentli Kayısı kentli 15 sa önce
    Sizde bunu yediniz
  • Mehmet ÇepniMehmet Çepni15 sa önce
    ozaman desenize Reis vurdu parayı her yapılan köprü tünel çalışmalarından tünel başı 40 tır altın vursa dünyanın dolar rezervi elinde bulunan yahudilere parmak ısırtır hatta atar onlarda dolar varsa bende altın var ulennn deyip çeker resti alayına ....
  • ali ali 15 sa önce
    "..RUSYA İLE ANLAŞTIĞINA GÖRE KANAL ISTANBULDAN BULDUĞU 80 TON ALTINI DA MOSKAVA'DA HESABINA YATIRDIĞINDAN RUSYA İLE ANLAŞTİ..." DERSE ŞAŞMAMAK LAZIM . BUNA İNANA NE MALDIR. ALLAH AŞKINA ( CEVAP ; KE MAL )
  • aliali15 sa önce
    buna ancak KADİR İNANIR gibiler inanır
  • iskender1a*iskender1a*15 sa önce
    islâm düşmanlarına Rabbimin ilmi adetince LANETOLSUN.
  • ŞüpeciŞüpeci15 sa önce
     Türkiyedeki altınları, imkanı olsa Türkiye kendisi çıkarırAltın kendi kendine külçe mi oluyorOnları rafine edecek kadar yıl mı aldı marmarayYa bırak arkadaşSiz herkese bir kulp bulursunuzİşiniz sanatınız buKeçiye demişler ya hanıNeden tane tane s.çarsın...Demiş bu benim sanatım
  • EbenEben15 sa önce
    Lan yalan soylemeyede utanıyormusunuz be insanların hakkına giriyorsun bu hafife alınacak bir günay değil hakkım size zehir sıkkım olsun
  • FatihFatih15 sa önce
    Bu chpkk lı Kılıçdaroğlu geri zekalısı Kendi ile karıştırıyor, bunlar nasıl mahlukatlar . 
  • dobradobra15 sa önce
    afedersiniz. ulan bu 40 kg değil 40 tır. nerden çıkmış. kim çıkarmış. kimse görmemiş mi. bu kadarda mı salak olunur. bunlara vereceksin sopayı kırk katır mı kırk satır mı diye...
  • Tata TongaTata Tonga15 sa önce
    . Kim demiş, ne zaman demiş, nerede demiş? 
  • ÜnalÜnal15 sa önce
    Yalan iftira Alçaklıkta sınır tanımıyorlar
  • YiğidoYiğido15 sa önce
    Senin gibi bir zekadan yoksun anca bu kadar olur ne alıyorsun sen aldığın şeyler zekanı baya uçuruyor bu kadar uçan zeka seni baya komik durumuna sokuyor chpye senin gibisi yakışır ama şimdiye kadar böyle zekası uçan hiç kimse chp ye gelmemiştir sen yinede bir zeka uzmanına git bir baktır gerçi yanındakilerde senden aşşa kalmıyor senin zekanla alay ediyorlar o danışmanların sen oradan başla. Dünyada senin gibi bir muhalefet partisinin başında bulamassın ama orada birinci parti olarak tarihe geçtin yok bu kadar aptalca ahmakca konuşan anca chp de kemal olur
  • ArifArif15 sa önce
    İmamoğlu arıyordu bulamamışmı
  • T.C.T.C.15 sa önce
    Bay Kemal'in lisede öğrenci iken lakabı 'mal Kemal' iki yılda bir sınıf geçebilirken nasıl oldu ise üniversiteyi kazananbu mevkilere getirilen ( bir laf vardır kimse biryere gelmez, getirilir diye) mikrofonun önündeki şahıs, eline ne verilirse dili döndüğünce okumaya veya anlatmaya çalışan kendine has bir kişi, asıl konu sahnenin arkasında bulunan ve oyuncuya sufle veren kişi veya kişiledir.
  • AslanAslan15 sa önce
    Nıye40 tır?...39 yada 41 değil..?....Hiç mi büyümeyecek bu veled....Aptallığında bir sınırı var .....Dış güçler ancak böylesini kullanabilyor....
  • OsmanOsman15 sa önce
    Deliye hergùn bay ram.konus kemal Kunus.senin bayramin bitmez.sana oy verenlere yaziklar olsun.
  • YiğitYiğit15 sa önce
    Yav Arkadaş MAL olunurda şeddeli MALLAR türedi güzel ülkemizde ERDOĞAN düşmanlığından ne b... yiyeceklerini şaşırıyorlar.
  • Derviş Karadeniz Derviş Karadeniz 15 sa önce
    KEMAL İsmine münhasır bir yaratık,ahmaklıkta yalanda zirve yapıyor
  • Ali ŞahinAli Şahin16 sa önce
    Yorum yapmaya bile değmez...
  • teomanteoman16 sa önce
    Bu insanlar bu kadar aptal mı? Kim inanır..
  • İsmail Özkan İsmail Özkan 16 sa önce
    Yazdığın habere kendin inanıyormusun40 ton mu 40 TIR mı insanları ahmak yerine koymayın
  • AhmetAhmet16 sa önce
    Yahu yanlış biliyorsunuz 40değil 140
  • enginengin16 sa önce
    BUNA ANCAK SİZİN GİBİ İNSANLAR İNANIR
  • irfan Balcıirfan Balcı17 sa önce
    Sizin kadar ahmak sizin kadar cahil bir siyaset anlayisi gorme dim.
  • harunharun17 sa önce
    CHP ye üye olmaya gittim.üye kaydımı yapmadılar.Sebep sen akıllısın dediler....
  • ArifArif17 sa önce
    Kargalar niye bu kadar gülüyorlar demekki sebebi varmış çüşşşşşşşşşş nede olsa chp
  • harunharun17 sa önce
    SEVGİLİ CHP LİLER SİZE BİR SIR VEREYİM AMA BENİM ADIMI VERMEYİN.SN REİS GÜNEYSU'DA BABASININ KÖYÜN'DEDE BİR GEMİ DOLUSU PIRLANTA BULDU ONLARI RUSYA'YA KASIMPAŞA' BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTIĞI ZAMANLAR BARBAROS HAYRETTİN DEN KALAN 500 TONZÜMRÜT BULDU.ONLAR HALA ELİNDE .HALİÇ TEMİZLENİRKEN DE 120 TON GÜMÜŞ BULDU ONLARDA HALA ELİNDE.İSTERSENİZ BİR GECE ANSIZIN GELİN HA NE DERSİNİZ.
  • neron11neron1117 sa önce
    la bunlar hakikaten kafayı yemişler,Erdoğan düşmanlığı artık o kadar psikolojik hal almışki hayal dünyasında yaşar olmuşlar
  • ........17 sa önce
    Zillet tayfası iyice tırlattı
  • Münir Münir 18 sa önce
    Bunlar resmen kafayı sıyırmış.iktidara gelseler vay haline türkiyenin...
  • İlknurİlknur18 sa önce
    Cevap vermeye bile gerek görmüyorum,sadece gülüyorum.Allah ıslah etsin sizi
  • hrdmhrdm18 sa önce
    Bunlar, taş kafa olduğu için böyleler.
  • YAŞARYAŞAR18 sa önce
    KILÇIKOĞLU, kendisine söylenenin yalan olduğunu biliyor, ama daha sonra bu yalana kendisi de inanıyor. Tıpta bu gibi kafa yaşayanlara bir isim takmışlardı. Bilen varsa yazabilir mi?
  • munir mitismunir mitis18 sa önce
    CHP LILERDE AKIL YOK
  • YORUMYORUM18 sa önce
    Keşke 40 tır altın bulunmuş olsa.Tayyip Erdoğan ın paraya ihtiyacı mi var da dünyaya meydan okuyor.İftiranın boyutu aptallık derecesinde.15 temmuzda mağaraya istiflenen altın rengine boyanmış alçı külçeler iftiranın başka bir boyutu idi.Keşke Tayyip beyin dürüstlüğün zerresi sizde de olabilse.ABD de böyle bir mal varlığı olsaydı ellerinde olağan üstü bir tehdit kozu olur bu koz ile tükürdüklerimizi bize yaratırlar dı.Suriyede deģil operasyon gezmeye bile gidemezdik.
  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 18 sa önce
    KomünistrumuzluşahısAKPye oy verenlerin cennetegideceğineinandığınısöylemiş.Be aklıevvelo % 50 dediginiztoplumunyarısıAKPkurulmadan önce decennetegideceğineinanıyorlardı. Çünkümüslümandünyahayatınıebedî olarak yaşayacağıahirethayatınınbir imtihanıolarakgörür. Siz komünistolduğunuziçincennetcehennemden haram helalden bir habersiniz.Size bir soru sorayımAKPye oy verenlercennetegideceklerineinandıklarıiçinoyveriyorsa peki CHPye oy verenler nereye gideceklerine inandıklarıiçinoy veriyor? 
  • Dogruya dogruDogruya dogru18 sa önce
    ULAN BU YALANA MILLET K.CINDAN GÜLER.40 TÜR ALTIN NEYLE NASIL TAŞINMIŞ.BASKA UYDURACAK BU B.K BULAMAMISLARMI.
  • NamyelüsNamyelüs18 sa önce
    Bu işlerin uzmanı KK'ya soruyorum:PKK-YPG'liler Suriye'de kazdıkları tünellerde ne kadar altın buldu ve kimin hesabinda tutuyor?Yoksa Portakal'ın kafasında uyanan intibağlar senin kafanda da mı uyanıyor.
  • osmanliosmanli18 sa önce
    Ya bu ne gerizekaliliktir kardesim be. Ulan zaten ulke icin hic bir halt yediginiz tok. adam gibi muhalefet partsi bile degilsiniz, birde delilsiz salak salak seylerle ugrasiyorsunuz be.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz18 sa önce
    20 yıldır cehabe iktidar tüm yapılan hatalar da cehabenin suçu, hayırdır durup duruken cehabe bile bahsetmiyor bu altınlardan ne iş?
  • Vatan sever HüseyinVatan sever Hüseyin18 sa önce
    Ülkenin enerjisini bitiren chp'dir. Bu zihniyetin kökü kazınmadıkça bu ülkeye rahat yok. 
  • huseyin huseyin 18 sa önce
    40 ton mu 40 tirmi
  • huseyin huseyin 18 sa önce
    at yalanı............
  • EmliaEmlia18 sa önce
    Dogru düzgün eşyalı düzgün Bi ev bulamadım ya Üsküdar Kadıköy Ümraniye bölgelerinde
  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 18 sa önce
    Bu adamlarruh hastası.EğerTayyipErdoğan'ın Amerikadasöylenildiğikadarmal varlığıolsa onu bunu bırakıns-400 konusunda Amerikanınbütünitirazlarına rağmenherhangibir adımatmasımümkünolabilir mi? BaşkanTrump baştaolmak üzeredışişlerisavunma hazine bakanlarıdemokrat ve cumhuriyetçipartinin senatörlerininnerdeysetamamıs-400 almamasıkonusundaTurkiyeyitehditettiler. Bu CHPzihniyetikadar ruh hastasıdemek belki çokdoğruolmayabilir amaiftiracıbir zihniyetin dünyadaeşibenzeriyoktur.
  • EmliaEmlia18 sa önce
    İt ürür kervan yürür havla bakalım birazda daha Chpkk
  • Saniye..Saniye..18 sa önce
    Erdoğan'ı çekemeyen beyinsiz varlıklardan sadece bir tanesi gülüp geçerim böylesi tıttıl beyinlilere...
  • Vatan SeverVatan Sever19 sa önce
    Cuhapa lılar ne içti ise bende ondan istiyorum
  • Mehmet temurcanMehmet temurcan19 sa önce
    CHP li embesilleri anlamak çok zor,
  • Ömer AkkayaÖmer Akkaya19 sa önce
    Selamünaleyküm, CHP milletvekili Tuncay Özkan Marmarayı bu kadim şehri korumak için Bülent Ecevit Yapmıştı :acaba diyorum ABD ye altınları CHP adına ABD ye o mu götürdü,malum kişi herkesi kendi gibi bilir,şizofrendiler demek ki daha ileri bir durum var ortada

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  1. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  2. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
  3. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
  4. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  5. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  6. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  7. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  8. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  9. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  10. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  11. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  12. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  13. Galatasaray'da Küfür krizi!
  14. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  15. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  16. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  17. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  18. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  19. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  20. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Cezası 100 kazancı 15 bin TL! Akşam ortaya çıkıyorlar
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi