CHP'liler birbirine girdi! Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na üstü kapalı 'gezi' eleştirisi

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunda yanında yer alan gazetecileri, isim vermeden Gezi kalkışması üzerinden eleştirdi.

Kaftancıoğlu, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Gezi davasında tutuklananlar için başlatılan 'Adalet Nöbeti'ne katıldı.

Önce Gezici vandalları güzelledi sonra İmamoğlu'nun yanındaki bazı gazetecileri eleştirdi!

Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisindeki bazı gazetecilere gönderme yapan Kaftancıoğlu, önce Gezici vandalları güzelledi:

Gezi'de milyonlar eşitlik için, doğa için, kardeşlik için belki de dünyanın en barışçıl, en haklı en meşru eylemini gerçekleştirdiler.

Kaftancıoğlu ardından, İmamoğlu'nun yanında yer alan bazı isimleri üstü kapalık olarak şöyle eleştirdi:

Kendine gazeteci diyen birileri Gezi'de olan öfkeyi yalanları üzerinden meşrulaştırıp iktidarın söylemine alet oluyorlardı. Haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. O gün Gezi'yi o şekilde hatırlatanları da unutmayacağız.