CHP'liler bina satın alındıktan sonra partililerini kandırmış!
CHP'lilerin deste deste saydıkları para skandalına ilişkin tartışmalar devam ederken arşivler de birer birer açılmaya başladı.
CHP'lilerin İstanbul İl Başkanlığı binası satın alındıktan sonra da kampanyayı sürdürüp partilileri kandırdığı ortaya çıktı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından, para sayma skandalına ilişkin yapılan savunmada, "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir." denilmişti.
CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklamasında, bir de belge paylaşmıştı. Belgede satın alma işleminin 2019'da yapıldığı bilgisi yer alıyordu.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın paylaştığı belgedeki tarih esas alındığında, CHP'lilerin "bina alacağız" sözüyle kandırıldığı ortaya çıktı.
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Binanın alındığı tarihten 1 yıl sonra da CHP'lilerden hala para toplandığı bilgisine ulaşıldı.
Damga gazetesinin 17 Ocak 2020 tarihindeki küpürüne göre, binanın satın alındığı belirtilen tarihten sonra, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı'nın ekibiyle birlikte partisine "bina alınması" için bağışta bulunduğu öğrenildi.
Avukat Çiçek yalanlamıştı! 'Para bankadan yatırıldı'
Öte yandan CHP'nin Sarıyer'deki İl Başkanlığı binasının satın alınması sırasında partinin avukatı olarak görev aldığının altını çizen Mustafa Kemal Çiçek, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından balya balya paraların sayıldığı görüntüye ilişkin yapılan savunmayı yalanlamıştı. Avukat Çiçek, “Paçavradan ibaret düzmece belgeye itibar edilmemeli. Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
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