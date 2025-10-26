CHP’liler bile bunlardan illallah etti… Özgür ve Ekrem’e halktan tokat gibi cevap

Hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu'na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu defa casusluk soruşturması başlatıldı.

İmamoğlu ve Necati Özkan soruşturma kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde ifade vermeye geldi.

Tanıdıklarınızla gelin

İstanbul'daki tüm partilileri Çağlayan'a davet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Herkesi buraya bekliyoruz. Herkes tanıdığını arasın buraya nasıl geldiğini anlatsın. İstanbul'u buraya bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na destek vermek için Çağlayan'da toplanan partililere CHP lideri Özgür Özel seslendi.

Meydan boş kaldı

Özgür Özel'in yaptığı tüm çağrılara rağmen gelen partililerin sayısının oldukça az olduğu görüldü.

Havadan çekilen bir fotoğraf meydandaki boşluğu gözler önüne serdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu incelemede, Gün'ün dijital materyallerinde sivil kişilerin ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı ifade edildi.