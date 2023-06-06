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Medya CHP’li yazardan şok itiraf! Muhaliflerin ağzı bir karış açık kaldı
Medya

CHP’li yazardan şok itiraf! Muhaliflerin ağzı bir karış açık kaldı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 13:06:00 -
CHP’li yazardan şok itiraf! Muhaliflerin ağzı bir karış açık kaldı

CHP’nin fonladığı HalkTV yazarı Mehmet Tezkan, muhalif seçmenin inandıkları ve oy verdikleri partilerin hatalarını sorgulaması gerektiğini belirterek, "Sosyolojiyi iyi tahlil etmeleri gerekir… Değişim isteyen seçmende ‘bu şartlarda bile olmadı, artık olmaz’ duygusu hakim. Bu hava kırılmazsa yerel seçim muhalefet adına hüsran olur… İstanbul da gider… Adana, Ankara, Antalya, Mersin, Muğla gibi büyük kentler de…" dedi.

CHP’nin fonladığı HalkTV yazarı Mehmet Tezkan, muhalif seçmenin inandıkları ve oy verdikleri partilerin hatalarını sorgulaması gerektiğini belirterek, "Sosyolojiyi iyi tahlil etmeleri gerekir… Değişim isteyen seçmende ‘bu şartlarda bile olmadı, artık olmaz’ duygusu hakim. Bu hava kırılmazsa yerel seçim muhalefet adına hüsran olur…

İstanbul’da gider… Adana, Ankara, Antalya, Mersin, Muğla gibi büyük kentler de… Çünkü motive olmayan seçmen, kazanacağını düşünmeyen seçmen, ne yapsak olmuyor diyen seçmen sandığa gitmez… Bu, ekip değiştirmekle, vitrini parlatmakla hal olacak mesele değil" dedi.

İktidardan kaçan muhafazakâr seçmenin gidecek başka kapısı olmadığı için iktidara döndüğünü savunan Tezkan, "CHP, İYİ parti kurultaya gidiyor. Ayağa kalkmanın yollarını arayacaklar. Dilerim bulurlar… Dilerim laf olsun, torba dolsun, millet tatmin olsun diye kurultay yapmazlar. Dilerim değişimin kapısını açarlar… Yapmazlarsa ne olur? Büyükşehirler de ellerinden gider…" ifadelerini kullandı.

 
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