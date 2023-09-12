CHP'li yazar Orhan Bursalı, gözünü kararttı! Öyle bir çağrı yaptı ki...

CHP'nin arka bahçesi konumundaki Cumhuriyet gazetesinde kalem oynatan Orhan Bursalı, flaş bir çağrıda bulundu. CHP’nin oyunun yüzde 25’in altında seyretmesinin izaha muhtaç olduğunu belirten Bursalı, "Kılıçdaroğlu adaylığını koymamalı. Dahası kurultaydan önce bunu açıklamalı. Kendisini sonuçtan sorumlu hissedenlerin hepsi de kenara çekilmeli" dedi. Bursalı, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu sağcı ve ittifak politikasının, partinin esas görevinin milleti CHP’ye üye yapmada, parti politikalarının millete anlatılmasında, milletle kaynaşmada, milleti sarıp sarmalamada etkin olmasını engelleyici rol oynadığı açık. Parti bürokratik bir devlet mekanizması gibi. Partiye yol göstericilik dönüşümcü liderlik, cephe politikasına kurban edildi. CHP’nin oyunun yüzde 25’in altında seyretmesi izaha muhtaç.

Sonuç: Kılıçdaroğlu adaylığını koymamalı. Dahası kurultaydan önce bunu açıklamalı. Kendisini sonuçtan sorumlu hissedenlerin hepsi de kenara çekilmeli. Tüm bu kargaşaya hızla son verilmeli… Seçmen yenileşme beklentisi içinde. Sadece politika değil, özellikle parti yönetiminde.

Bu seçenek seçmeni ve partiyi canlandırır… Kimse koltukta çakılıp kalmamalı. Koltuk da yüzler de hızla eskiyor."

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