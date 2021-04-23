CHP'li Veli Ağbaba'dan skandal sözler: AK Parti bu ülkeye PKK'dan daha çok zarar veriyor!

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Bugün düzenlenen TBMM Genel Kurulu'na CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba'nın skandal sözleri damga vurdu.

Bakan Soylu'yu hedef aldı!

CHP'li Ağbaba, yurtdışına çıkıp, geri dönmediği iddia edilen kişileri gündeme getirdi. İddiasını dile getirirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

"Valilik eliyle, İçişleri Bakanlığı eliyle pasaportumuz itibarsızlaşmıştır." iddiasını öne süren CHP'li Ağbaba'ya, AK Parti sıralarından itiraz sesleri yükseldi. Ağbaba, tepki ile karşılaşınca, "Almanya’da Bingöl kadar bir şehir kuruluyor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun haberi yok. Niye? Çünkü daha önemli işleri var, amirallere sataşacak, Engin Altay’ı tehdit edecek, Kastamonu’da 16 yaşındaki davulcuyu arayacak, 128 milyar dolar afişlerini indirecek. Kendi işi dışında her şeyi yapıyor." diyerek eleştirisinin dozunu yükseltti.

Hazımsızlığı arttıkça haddini aştı!

AK Partili milletvekilleri, CHP'li Ağbaba'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadeledeki başarısını hatırlattı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Bakan Soylu'nun PKK'ya operasyonlarından da bahsedin." dedi. Hazımsızlığı artan CHP'li Veli Ağbaba, "Bak, bak PKK diyorsun ya, siz bu ülkeye PKK’dan daha fazla kötülük veriyorsunuz. O terör örgütü var ya, PKK terör örgütü ülkeye düşmanlık yapıyor; sizin yaptığınız da bu ülkeye düşmanlık." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

'Terörle arana mesafe koy!'

AK Parti'yi de çirkin sözlerle hedef alan Veli Ağbaba'ya, 'Terörle arana mesafe koy' çağrısı yapıldı. Öte yandan CHP'li Ağbaba'ya PKK'lı leşlerin cenazesine katılan CHP'liler de hatırlatıldı.

Utanmadı, inkar etti!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ile Gamze Akkuş İlgezdi'nin terörist leşleri önündeki fotğraflar orta yerde dururken, Veli Ağbaba, utanmadan, bunu da inkar etti:

"Efendime söyleyeyim, “terör örgütü”, “terörist…” Şimdi, bak, bir daha söyleyeyim: Bizim grubumuzdan kim terörist cenazesine gitmişse onun Allah belasını versin, haysiyetsizdir. Kim iftira atıyorsa, o da haysiyetsizdir. Bakın, kanıtlamazsanız namussuzsunuz."

Tanrıkulu ve İlgezdi'nin bir leşin cenazesindeki fotoğrafı