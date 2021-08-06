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Siyaset CHP'li vekilden skandal mesaj! Yangın felaketini bile istismar etti
Siyaset

CHP'li vekilden skandal mesaj! Yangın felaketini bile istismar etti

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, yangın felaketini fırsat bilerek siyasi rant elde etme peşine düştü. Vekilin Muğlalılara attığı SMS siyasi ahlak yoksunluğunun boyutunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 12:25:00 -
CHP'li vekilden skandal mesaj! Yangın felaketini bile istismar etti

Yurdun dört bir yanında patlak veren yangın felaketine karşı Türkiye tek yürek olmuşken, bir takım kişilerin bu durumdan siyasi malzeme çıkarma girişimleri insanlıktan utandırıyor.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, yangın felaketini yaşayan Muğlalılara attığı SMS ile 'pes' dedirten bir aymazlığa imza attı.

Alban attığı sözde destek mesajında, AK Parti iktidarını suçlayan ifadelere yer verdi.

Skandal ifadeler

Devletin tüm imkanları ile yangınla mücadele yürttüğünü görmezden gelen CHP'li provokatör vekil, şu skandal sözleri sarfetti;

"Çok değerli Muğlalılar; Şu anda Muğla olarak büyük bir yangın felaketi yaşıyoruz. Bir haftadır görüyoruz ki AK Parti iktidarından hükümetten bize bir fayda yok. Bu yangını Muğlalılar olarak biz söndüreceğiz. Bu kötü günleri hep birlikte, dayanışma içinde atlatacağız."

Felaketten bile siyaset malzemesi çıkarmaya çalışan CHP'li ismin mesajına maruz kalan Muğlalılar tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

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Yorumlar

Vedad

Bu milletin bunlara verdiği her kuruş zehir zıkkım olsun.
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