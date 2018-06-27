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CHP'li vekil isyan etti: HDP'ye verilen oyları geri istiyorum!

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, İzmir'de yaşayan bir kısım CHP'linin, barajı aşabilmesi için HDP'ye oy verdiğini düşündüğünü belirterek, "Hakkımı helal etmiyorum, HDP'ye verilen oyları geri istiyorum" dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:58
CHP'li vekil isyan etti: HDP'ye verilen oyları geri istiyorum!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarını değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP seçmeninin oylarını HDP'ye vermesine isyan etti.

Seçim sonuçlarını incelediklerinde önceki seçime göre oylarında 4 puanlık bir azalma olduğunu belirten Bayır, "HDP'nin vermiş olduğu televizyon reklamlarında özellikle baraj problemi olduğu iması, 'bize biraz omuz atın emanet de olsa oy verin' çıkışı oldu. Bir çok kesimi etkiledi. Kentte yaşayan (İzmir) yüzde 2 civarında aydın bir kesimin HDP'nin barajı aşması için oy verdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

CHP'nin emanet oy vermekten vazgeçmesi gerektiğini belirten Bayır, 2015 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimlerde de aynı tabloyla karşılaştıklarını vurguladı.

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

2015 Haziran ayındaki seçimde HDP'nin İzmir'de 85 bin oyla bir milletvekili çıkardığını aktaran Bayır, şunları kaydetti:

"O zaman da 'HDP barajı aşamaması durumunda AK Parti daha çok milletvekili çıkarır' diye düşünen o aydın kesim bu partiye 20 bin oy kaydırdı. Yalnız bu seçimde AK Parti fazladan bir milletvekili çıkardı. Kasım ayındaki seçimlerde bu öyle olmaz. 'Hakkımı helal etmiyorum, HDP'ye verilen oyları geri istiyorum' dedim. Seçim sonuçlarına göre vekil sayımızı birinci bölgede bir arttırarak 7'ye yükseltmiştik. CHP, 'Kızılay' gibi bir yardım kuruluşu değil. Ya da Hilal-i Ahmer Cemiyeti değil. Önce kendi iktidar olması lazım. Bunun zamanı gelmiştir. Artık emanet oy vermekten vazgeçmeli. Gerçek CHP'lilerin kendi partisi dışında herhangi bir partiye farklı hesaplar yaparak oy vermemeleri gerekiyor."

 

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:58
  1. İzmir
  2. CHP
  3. HDP
  4. emanet oy
  5. hdp'ye oy veren chp'liler

YORUM YAZ

  • MAKCAY3MAKCAY35 sa önce
    DEVAMLI HDP/PKK YA VERİN ,İŞİNİZ HİLE HURDA, HER SEFERDE GERİ GİDİYORSUNUZDEVAM EDİN
  • muratmurat9 sa önce
    yıl 2012 yer TBMM. kürsüde İnce pkk lı vekillere dönerek SİZ PKK KONTENJANINDAN BURAYA GELDİNİZ, HADDİNİZİ BİLİN .... diye yırtınıyordu. bu vatan senin gibilere hakkını helal edecek mi bakalım ezik mahluk
  • Seref KazanSeref Kazan8 sa önce
    Yenimi uyandin s......
  • KARAKURTKARAKURT9 sa önce
    HEPİNİZ AYNI pisliksiniz..ha CHP ha HDP fark yoktur
  • Once Guguk kuşu halletOnce Guguk kuşu hallet8 sa önce
    Geri istiyomuş! S**ilmis a*in davasi mi olur" derler.. hesap soracaksan chp'nin basindaki guguk kusundan basla
  • ParamparçaParamparça8 sa önce
    CHP İnşaallah beş parçaya bölünürsünüz çünkü bölen bölünür..
  • SadettinSadettin8 sa önce
    İzmirde %2 aydın oyu hdp'ye gittiğini söyledi Acaba.....onlara aydın'mı,yoksa kapkaranlık'mı demek lazım.o kifayetsiz lerin neresi aydın.aydından vatan haini çıkmaz...
  • kalelikaleli6 sa önce
    yazıklar olsun sizlere kendinize çalışsaydınız ya böyle yerlerde sürünmez saygın olurdunuz.onun için bu millet size güvenmiyor sizin ne kadar tehlikeli olduğunuzu görerek oy vermiyor ve vermeyecek te.bir terör örgütüne destek ne demek oluyor.bu milleti üzmeye bu millete zara vermeye ne hakkınız var.teröristleri meclisimizde istemiyoruz.
  • Olacağı buyduOlacağı buydu9 sa önce
    İkinci DSP vakası hayırlı olsun...
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