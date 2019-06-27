CHP'li vekil açık açık söyledi! En büyük teşekkür Demiraş'a
İstanbul seçimleri sonrası Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği 23 Haziran mesajı ile ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "En büyük teşekkürü, Selahattin Demirtaş'a ediyorum" dedi.27 Haziran 2019 Perşembe 15:21
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Meclis'te konuştu. Kaya, İstanbul seçimleri dolayısıyla ittifak halinde oldukları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a teşekkür etti.
En büyük teşekkür Demirtaş'a
Kaya, konuşmasının devamında Demirtaş'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"En büyük teşekkürü, kendini, kendi haklarını düşünmeden, toplumun özgürlüğünü düşünerek cezaevinden 'Türkiye'nin barışa ihtiyacı var, demokrasiye ihtiyacı var' diye mesaj yollayan, burada parlamentoda milletvekilliği yapmış Selahattin Demirtaş'a ediyorum."
Kaya'nın sözleri, CHP ve HDP sıralarından alkışlarla karşılandı.
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