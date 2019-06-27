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CHP'li vekil açık açık söyledi! En büyük teşekkür Demiraş'a

İstanbul seçimleri sonrası Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği 23 Haziran mesajı ile ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "En büyük teşekkürü, Selahattin Demirtaş'a ediyorum" dedi.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:21
CHP'li vekil açık açık söyledi! En büyük teşekkür Demiraş'a

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Meclis'te konuştu. Kaya, İstanbul seçimleri dolayısıyla ittifak halinde oldukları HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a teşekkür etti.

En büyük teşekkür Demirtaş'a

Kaya, konuşmasının devamında Demirtaş'a teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"En büyük teşekkürü, kendini, kendi haklarını düşünmeden, toplumun özgürlüğünü düşünerek cezaevinden 'Türkiye'nin barışa ihtiyacı var, demokrasiye ihtiyacı var' diye mesaj yollayan, burada parlamentoda milletvekilliği yapmış Selahattin Demirtaş'a ediyorum."

Kaya'nın sözleri, CHP ve HDP sıralarından alkışlarla karşılandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:21
  1. İstanbul
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya
  3. Selahattin Demirtaş

YORUM YAZ

  • HaricilerHariciler29 dk önce
    "Padisah efendimizi, Payitaht'i isgalden kurtaracagiz" diye asger topladilar, T.C'nin kurumlarini, makamlarini Ermeni, Aryan/Zerdüşt, Yahudi, Hristiyan vs haricilerle doldurdular. Egitim, adalet, hukuk, medya, guvenlik vs en onemli kurumlari tamamen Ummet duşmanlari istila ettiler. Turk/musluman 80 yildir ve ozellikle son 17 bilfiildevletini geri almaya calisiyor ve hala alamadi. Biz geri almaya calistikca kafirler saldiriyorlar
  • Cevat Cevat 32 dk önce
    KURT KILIGINDAKIERMENI KAFIRI MOSSAD AJANI.....KARDESI PIC OGLUPICDAGDAKICINI MOSSADA YAPTIRIYOR...........DEVLETE SORUYORUM ..BU LAGIM PISLIKLERINIBESLEMEYE GEREK VARMIDIR..........16 YASINDAKI SEHIDMUSLUMAN K.Ü.R.T..COCUGU YASIN BÖRUYU..........ÖLDUTTURENBU KRIPTOERMENIPICI IBNESI......SELAHADDIN EYYUBU SIZIN ......SOYLARINIZI DUZLERDI ...........LAGIMDAN BESLENEN PISLIKLER SIZ KÜRTLERIN TIRNAGI ETMEZSINIZ..KRIPTO ERMENI PICLERI.............PARISTE GEBERTILIP CEHENNEME GONDERILENPKK LAGIM DÖLÜNÜUNUTMADIK...........CANSIZ..ERMENILAGIM CUKURUNA GÖMULDU....KÜRTLERIKULLANMAYINYAHUDILAGIM DÖLLERI......ALLAHIN BELASI GAZABI SIZINÜZERINIZE..OLSUN TEK TEK GEBERIP LAGIM CUKURUNAGIRIYORSUNUZ....................YASASIN CEHENNEM YASASIN CAHIM YASASIN GALLA KUYUSU................
  • AhmetAhmet33 dk önce
    TRT nin payını da unutmayın..!Aranan terörist Osman ÖCALAN' ı ekrana çıkardı, hem de senin vergilerin ile..nasıl teşekkür etmezsiniz ?

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