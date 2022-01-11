CHP’li Ünal Çeviköz’den bir skandal daha! Türkiye'ye öyle Rusya'ya böyle

CHP İstanbul Milletvekili, emekli büyükelçi Ünal Çeviköz, Kazakistan'daki olaylarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kazakistan Rusya'nın işgali altında değildir. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün barışgücü ne zaman Kazakistan'dan çekilir sorusunun cevabı da Kazakistan ne zaman isterse o zaman çekilecek" dedi.

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise CHP'nin Rus yanlısı tutumuna tepki gösterdi.

Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuşan Karahasanoğlu, "Ünal Çeviköz’ü biz Karabağ açıklamasıyla tanıyoruz. 'Aman İHA satmayalım, aman sıkıntı yaşarız' diyerek Türkiye’ye aba altından sopa göstermeye çalışıyordu. Şimdi Rusya’yı aklayıp paklıyor. Sen sözcü müsün? Bunu Rusya söylesin. Putin söylemiyor. Kim söylüyor? Türkiye’de milletvekilliği yapan ve aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan Ünal Çeviköz söylüyor. Bu samimiyet nereden geliyor? Ünal Çeviköz ve CHP’den yerli bir duruş beklemiyoruz. İYİ Partili vekillerden böyle bir şey talep edebiliriz. Hatta sormamız lazım, bu Rus aşıkları ile nasıl ittifak yapıyorsunuz?" dedi.