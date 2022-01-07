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Gündem CHP'li Tanrıkulu'ndan bir skandal daha! Bu mesajı paylaştı
Gündem

CHP'li Tanrıkulu'ndan bir skandal daha! Bu mesajı paylaştı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'ye yönelik söylediği "PKK sizi tükürüğüyle boğar" şeklindeki skandal sözü ile bilinen ve cezaevinden tahliye olan HDP'li Abdullah Zeydan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 19:58:00 -
CHP'li Tanrıkulu'ndan bir skandal daha! Bu mesajı paylaştı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'ye yönelik söylediği "PKK sizi tükürüğüyle boğar" şeklindeki skandal sözü ile bilinen ve cezaevinden tahliye olan HDP'li Abdullah Zeydan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamının ardından tekrar görülen davada HDP'nin eski Hakkari vekili Abdullah Zeydan’a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine hükmetti.

CHP'den 'geçmiş olsun' mesajı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tahliye kararı sonrası sosyal medyadan Zeydan'a hitaben, "Uzun yıllar eziyet çektiniz. Çok geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

CHP'li Tanrıkulu, geçtiğimiz günlerde de terörden tutuklu bulunan HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi kalkışması finansörü Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etmişti.

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