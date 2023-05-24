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Gündem CHP'li Tanal'dan Suriye'li esnaf provokasyonu!
Gündem

CHP'li Tanal'dan Suriye'li esnaf provokasyonu!

Yeniakit Publisher
2023-05-24 23:34:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal'ın Şanlıurfa’da Suriyelilerin işlettiği dükkanların vergi vermediği iddiası Şanlıurfa'daki Suriyeli esnaflar tarafından yalanlandı.

CHP Şanlıurfa 28. Dönem Milletvekili seçilen Mahmut Tanal Şanlıurfa’da 'Suriyeliler Caddesi' olarak bilinen Rabia Meydanı karşısındaki Şehit Nusret Caddesi’nde Suriyelilerin işlettiği dükkana gitti.

Burada Suriyeliler üzerinden provokasyona imza atan Tanal, bir fırıncının fiş vermediğini ve vergisini ödemediğini iddia etti.

Tanal'dan provokasyon

Tanal o anları ise sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi; "Şanlıurfa’da “Suriyeliler Caddesi” olarak bilinen Rabia Meydanı karşısındaki Şehit Nusret Caddesi’ndeyiz. Cadde komple Suriyeli sığınmacıların açtığı dükkanlarla dolu. Türk esnaf, 2-3 dükkanla azınlıkta. Zaten onlara da mahalle baskısı uygulanıyor. Suriyeliler açısından fiş yok, vergi yok, yükümlülük yok. Şanlıurfa’daki Türk esnaf vergisini verirken, Suriyeliler ise fişsiz, faturasız ürün satıyor. Şanlıurfa’yı bu hale getiren AKP iktidarıdır, Erdoğan yönetimidir! Karar senin Şanlıurfa’m! Karar senin Türkiye’m!

Suriyeli esnaflardan yalanlama geldi

Rabia meydanında fırın işleten işletmenin sahipleri ise fırınlarının resmi evraklarının bulunduğunu belediyeden izin aldıklarını vergi levhalarının bulunduğunu vergilerini ödediklerini belirtti.

Sigorta primlerini ödediklerini ve muhasebecilerinin bile bulunduğunu belirten esnaflar "Mahmut Tanal bize yalan söylüyor bize iftira atıyor. Burası fırın" dedi.
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