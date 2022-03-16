CHP’li Şener canlı yayında utanmadı: Kılıçdaroğlu Diyarbakır’daki anneleri kucakladı!

CHP'li Abdullatif Şener, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için HDP binası önünde nöbet tutan acılı ailelere yaptığı utanmazlığa ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu ayrıştırmaya düşmeyecek şekilde hem Diyarbakır annelerini kucaklamıştır hem tüm yöredeki insanları kucaklamıştır." ifadelerini kullandı.

CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, TV 100 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bazı siyasilerin dilinde bu ayrıştırma uslübü var"

“Ayrıştıran dil ülkeyi bölen dildir.” sözleri ile iktidarı hedef alan CHP’li Şener, “Maalesef bazı siyasilerin dilinde bu ayrıştırma uslübü var. Özensiz konuşup, davrananlar var.” dedi.

Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun zulmettikleri çevrelerde karşılık bulmayan “helalleşme” çağrısını gündeme getirerek, yalan yanlış bilgilerle genel başkanını övdü.

Diyarbakır annelerini ayağına çağırmıştı!

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı Binası önünde evlatlarını PKK terör örgütünden kurtarmak için eylem yapan aileler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, “Bizimle görüşmek için ziyaretimize gelmek yerine ayağına çağırdı.” ifadeleri ile ifşa etmişti.

"Türkiye’nin ihtiyacı olan siyaset budur"

Yapılan onca açıklamaya ve yaşanan tartışmalara karşın, yalan söylemekten geri durmayan Abdullatif Şener, şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu ayrıştırmaya düşmeyecek şekilde hem Diyarbakır annelerini kucaklamıştır hem tüm yöredeki insanları kucaklamıştır. Türkiye’yi kucaklamıştır. Türkiye’nin ihtiyacı olan siyaset budur.