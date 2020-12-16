CHP'li Şahin'den "şehir hastaneleri kamulaştırılsın" önerisi

TBMM (AA) - CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastanelerinin kamulaştırılarak devlet hastanesine dönüştürülmesini önerdi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, Kovid-19 salgınıyla mücadele süresinde şehir hastanelerinin önemine ilişkin söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sayıştayın, şehir hastanelerine ilişkin tespitleri bulunduğunu anlatan Şahin, buna göre, şehir hastanelerinin muhasebelerinin, mevzuata uygun tutulmadığını öne sürdü.

Şehir hastaneleriyle sağlığın ticari bir alana çevrildiğini iddia eden Şahin, kamunun hizmet vermesi gereken sağlıkta, şirketlerin hizmetlerinin her geçen gün arttığını, yerli ve milli bir sistem yerine ithal bir sömürü sisteminin hayata geçirildiğini söyledi.

11 şehir hastanesinin genel bütçeden yapılacağını, 13'ü hizmete geçen 18 şehir hastanesinin ise Yap-İşlet-Devret modeliyle işletileceğini ifade eden Şahin, parti olarak, şirketlerce işletilen şehir hastanelerin kamulaştırılmasını istediklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, hizmette olan 13 şehir hastanesi için Ekim 2017- Ekim 2020 döneminde 15 milyar 587 milyon lira ödendiğini aktaran Şahin, "Bunun yerine, 500 yataklı 52 tane devlet hastanesi yapılabilirdi. Böylece 25 bin 978 yatağımız olacaktı. Şu anda Kovid-19 salgınıyla çok daha etkili mücadele etmiş olacaktık." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Şahin, şehir hastaneleri için "Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği" nitelendirmesinde bulunarak, "Çocuklarımızın üzerine çok büyük yük bindirmektedir. Bu kambur en az 25 yıl daha bu milletin sırtındadır. 18 şehir hastanesinin bir an önce kamulaştırılarak devlet hastanesi statüsünde çalıştırılması uygun olacaktır." görüşünü savundu.

Türkiye'ye ilişkin dünkü Kovid-19 salgın verilerine işaret eden Şahin, Kovid-19 için kullanılabilecek kamu ve özel hastanelerde toplam 28 bin 353 erişkin yoğun bakım yatağı bulunduğunu, dün itibarıyla bunların yüzde 73,7'sinin dolu olduğunun bildirildiğini anlattı.

Vatandaşın yoğun bakım yatağı bulamadığını anlatan Fikret Şahin, "Sayın Bakan'ın dün akşamki açıklamasına göre, 20 bin 896 yoğun bakım yatağı dolu demektir. Kovid-19 nedeniyle kamunun sahip olduğu tüm yoğun bakım yataklarının hepsi, özel hastanelerin de bir kısmı doludur." diye konuştu.







