CHP'li Öztrak, işsizlik rakamlarını değerlendirdi:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin işsizliği, bu ülkenin en önemli beka sorunudur." ifadesini kullandı.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Mayıs 2020 dönemi işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

TÜİK'in açıkladığı Mayıs 2020 dönemine ait rakamlara göre, Türkiye'deki işsiz sayısının 331 bin kişi azalarak 3,8 milyon kişiye düştüğünü belirten Öztrak, iş bulma ümidini kaybettiği için ya da diğer nedenlerle iş aramayıp çalışmaya hazır olanların, eksik, yetersiz istihdam edilenler ile mevsimlik çalışanların dahil edildiğinde, gerçek işsiz sayısının 10 milyon 570 bine, gerçek işsizlik oranının ise yüzde 30,6'ya ulaşarak rekor kırdığını vurguladı.

Öztrak, Türkiye'deki işsiz sayısının 109 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu ileri sürerek, mayıs ayı dönemi itibarıyla istihdamda göründüğü halde iş başında olmayanların sayısının da 5 milyon kişinin üzerinde olduğuna dikkati çekti. Öztrak, iş başında olmadığı halde çalışıyor görünenlerle birlikte çalışmayan yurttaşların sayısının 16 milyona yaklaştığını ifade etti.

- "Turizm sektörünün ciddi yara aldığı anlaşılıyor"

Genç işsizliğinin yüksek olduğuna işaret eden Öztrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mayıs 2020 dönemi itibarıyla, Türkiye'de her 4 gençten biri işsiz, her 4 işsizden biri ise üniversite mezunu. 20-29 yaş arasında çalışacak, üretecek, Türkiye'ye değer katacak her 10 gencimizden 4'ü ne bir işte çalışıyor ne de okulda okuyor. Ailelerin ve ülkemizin umudu olan 4,7 milyon gencimiz, evde oturup ailelerinin eline bakıyor. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin işsizliği, bu ülkenin en önemli beka sorunudur. Son bir yılda, işi olup da işini kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 411 bin kişi oldu. Çalışan sayısı, son 2 aydır 2,5 milyon dolaylarında azalıyor. Çalışan sayısında bu seviyede azalmalar, mevcut seride daha önce görülmedi."

Faik Öztrak, istihdamdaki düşüşün sektörel dağılımına bakıldığında, tarımda 308 bin, sanayide 274 bin, inşaatta 206 bin, hizmetler sektöründe 1 milyon 622 bin kişinin işini kaybettiğinin altını çizerek, "Hizmetler sektöründeki iş kaybının ayrıntılarına bakıldığında ise turizm sektörünün ciddi yara aldığı anlaşılıyor. Sektördeki istihdam kaybının üçte birinden fazlası konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri kolundaki istihdamdaki azalmadan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde de çok sayıda tedbir önerdiklerini anımsatan Öztrak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ihtiyacı, istişareyle oluşturulmuş, yeni, güven veren, takvime bağlanmış bir ekonomi programı dedik ama bu yapılmadı. Ülkemizin yarınlarında, sosyal demokrat politikalarıyla, hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına ve demokrasiye saygısıyla, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği sosyal devlet anlayışıyla, çiftçinin, emekçinin alın terinin karşılığını verecek, emekliye insanca bir yaşamı sürdürmesine yetecek imkanları sağlayacak, ülkeye huzuru ve refahı getirecek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, milletimizi insani gelişmişlik liginde en üst sıralara taşımaya azmetmiş liyakatli kadrolarıyla Cumhuriyet Halk Partisi vardır."







