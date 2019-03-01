CHP'li Özkan: Evimize ekmek götürmek istiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Millet İttifakı tarafından Türkoğlu ilçesi Millet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"Evimize ekmek götürmek istiyoruz"

Meydanların doldurulmasının bir tek anlamı olduğunu belirten Tuncay Özkan, "Hayatın amacı gibi daha çok mutluluk, huzur ve refah istiyoruz. Çocuklarımız kreşe gitsin istiyoruz. Futbolcularımız çim sahalarda antrenman yapsın, statlarda oynasın, biz de gidip onları izleyelim istiyoruz. Ama en önemlisi evimize ekmek götürmek istiyoruz. Evimize ekmek götürmek için bugünki bu yokluğu, yoksulluğu aşmak için omuz omuza birlikte mücadele etmek istiyoruz. Bu mücadelenin en önemli halkası, birlik ve beraberliktir." diye konuştu.