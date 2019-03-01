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CHP'li Özkan: Evimize ekmek götürmek istiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Evimize ekmek götürmek için bugünkü bu yokluğu, yoksulluğu aşmak için omuz omuza birlikte mücadele etmek istiyoruz." ifadesini kullandı. Özkan'ın mitingine katılan kişi sayısının az olması dikkat çekti.

01 Mart 2019 Cuma 16:47
CHP'li Özkan: Evimize ekmek götürmek istiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Millet İttifakı tarafından Türkoğlu ilçesi Millet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"Evimize ekmek götürmek istiyoruz"

Meydanların doldurulmasının bir tek anlamı olduğunu belirten Tuncay Özkan, "Hayatın amacı gibi daha çok mutluluk, huzur ve refah istiyoruz. Çocuklarımız kreşe gitsin istiyoruz. Futbolcularımız çim sahalarda antrenman yapsın, statlarda oynasın, biz de gidip onları izleyelim istiyoruz. Ama en önemlisi evimize ekmek götürmek istiyoruz. Evimize ekmek götürmek için bugünki bu yokluğu, yoksulluğu aşmak için omuz omuza birlikte mücadele etmek istiyoruz. Bu mücadelenin en önemli halkası, birlik ve beraberliktir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:47
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan
  2. Millet İttifakı
  3. Türkoğlu
  4. Millet Meydanı

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  • hulusihulusi42 dk önce
    Böyle sahtekar adamlara pirim veriliyor ona yanıyorum,Deniz BAYKAL nın kuyruğuna takıldı,şimdide Kemal in kuyruğunda devam ediyor,bu zındık kafalı Tuncay ın Ankara Abdi ipekçi parkındaki eylemde bilmen kaç yaşındaki bir kadını kürsüye çıkartarak baş örtüsünü çıkarmak suretiyle,şimdi ne oldu hiçbir şey olmadı demişti, herkes rahatlıkla çıkarabilir gibi bir miting konuşması yapmıştı.Kürffarınaskeri Tüncay;

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