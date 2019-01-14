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CHP’li Özel’den bürokratlara ‘sosyal’ şantaj

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu için TBMM Başkanlığı yapamayacağı iddiasından hareketle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Özel, Meclis bürokratlarını hedef alarak üstü kapalı tehdit etti.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:16
CHP’li Özel’den bürokratlara ‘sosyal’ şantaj

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

CHP’nin, dilinin ayarı olmaması ve genel kurul birleşimlerini yaptığı sataşmalarla gerginleştirmesiyle tanınan Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu için TBMM Başkanlığı yapamayacağı iddiasından hareketle, Yıldırım’ın Meclis Başkanı olarak kullandığı sosyal medya hesaplarını yöneten bürokratlara yazdığı mesajla alenen şantajda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Meclis bürokratlarını hedef alan Özel, “TBMM’de çalışan @TBMMresmi ve @TCMeclisBaskani hesapları kendisine emanet edilmiş bürokrat kardeşim, devlet memuru kardeşim seni buradan uyarıyorum; Binali Yıldırım artık bir partinin Belediye Başkan adayıdır, bunu yapma, seni buna zorluyorsa o talimatı yazılı iste…” diye yazarak üstü kapalı tehdit savurdu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:16
  1. Ankara
  2. CHP
  3. Grup Başkanvekili Özgür Özel
  4. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  5. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  6. TBMM Başkanlığı
  7. Meclis Başkanı

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