CHP'li Öymen zehirli oklarını gösterdi! Kur’an kurslarını kapatacağız!

Milletimizi, ruh kökü olan İslâm’dan ve şanlı tarihinden kopartarak kurutmak üzere kurulmuş siyasî teşekkülün adı olan CHP'nin asıl vazifesi, Anadolu’dan Müslümanları silmek. Kurulduğu tarihten beri de bunun için çalışıyor.

Cumhuriyet adı altında kimliksiz, şahsiyetsiz, köksüz, gayesiz bir devlet kurulmasının ve bu Batıcı rejimin muhafaza edilmesinin başlıca müsebbibi de yine CHP ve temsil ettiği zihniyet.

CHP ve temsil ettiği zihniyet milletimize ait olan değerler kadar milletimizin kendisine de düşmandır. Onu alçak ve hakir görür. Kendileri birinci sınıf vatandaşken, milletimizi yeri geldiğinde insan yerine bile koymaz. Her ne kadar siyasî konjonktür dolayısıyla varlıklarını idame ettirmek adına millete hoş görünmeye çalışsalar da, bu zehirli dillerini daha fazla tutamazlar.

Aynı, CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen'in yaptığı gibi.

Öymen, katıldığı canlı yayında imam hatip okullarıyla ilgili tam da Kemalistlerden beklenecek ifadeler kullandı.

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Öymen, "İhtiyaç ötesi imam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz. 4 bin imam hatip okulu var. 1 milyonu aşkın mezun veriyor bu okullar. Bunların camilere imam ihtiyacı için işlev görmediği açık. Bu okullar artık öğretim birliği yasasını delerek herkesi imam yapma işlevi görüyor." dedi.

Kur'an kursları ile ilgili de, "5 - 10 yaşında çocuğa pedagojik açıdan Kur'an'ı anlama, kavrama, öğrenme yetisi olamaz." diyerek Kuran kurslarının reşit vatandaşlara hizmet etmesi gerektiğini savundu.

Üstad Necip Fazıl’ın deyimiyle; CHP, Müslüman Anadolu halkının öncelikli imha hedefidir! İçimizdeki bu ur temizlenmediği sürece daha zehirli oklarını saplamak için her türlü fırsatı kullanacaklar.