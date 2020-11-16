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Aktüel CHP'li Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Aktüel

CHP'li Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerinde rahatsızlık nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gören CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:46:00 -
CHP'li Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre özel hastanede tedavi edildi.

Başkan Böcek, rahatsızlıklarının artması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. AÜ Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanlarının yoğun mücadelesi sonunda Başkan Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından geçen hafta normal odaya alındı.

Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

 

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