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CHP'li Muharrem İnce'ye sıra dışı övgü

Gazeteci yazar Salih Tuna'dan CHP'li Muharrem İnce'ye beklenmedik bir övgü geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 17:16:00 - 2020-06-03 18:09:38
CHP'li Muharrem İnce'ye sıra dışı övgü

CHP'li Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına çıkmış, kanal Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih konuşmasına bağlanınca da, bundan haberi yokmuş gibi, şov yaparak stüdyoyu terk etmişti. Kanal daha sonra açıklama yaparak, programdan önce kendisine Erdoğan'ın konuşmasına bağlanılacağını haber verdiklerini, İnce'nin bunu bildiğini söylemişti.

Haberi olmasına rağmen "habersizmiş gibi yaparak" stüdyoyu terk etme şovu yapan İnce, bu şov sonrası sosyal medyada "tag çalışması" yapmış, "Korkmuyorum!" diye tweet atarak şovunu devam ettirmeye çalışmıştı.

"Ben sizin Cumhurbaşkanı adayınız değil miydim?"

Bütün bu şovlara rağmen CHP'den beklediği desteği göremeyen İnce, özel bir video çekim yaparak, CHP'lilere kızmış ve kendisine niye sahip çıkmadıklarını sormuş ve "Ben sizin Cumhurbaşkanı adayınız değil miydim?" diye sitem etmişti.

"Bunun gibi 5 kişi olsaydı CHP kurtulurdu!"

Gazeteci yazar Salih Tuna bu duruma ilgisiz kalmadı. 'Muhalif zırtoların bu adamın kıymetini bilmediğini' twitter hesabından yazan Tuna şu ifadeleri kullandı:

"Bunun gibi 5 kişi olsaydı CHP kurtulurdu, 50 kişi olsaydı memleket CHP'den kurtulurdu. Kıymeti bilinmedi!"

parantezhaber'in haberine göre; Salih Tuna'nın, Muharrem İnce'ye yaptığı bu "sıra dışı övgü" üzerine CHP kulislerinde ve Muharrem İnce taraftarları arasında, "Salih Tuna ne demek istedi?" diye yeni bir tartışmanın başladığı da gelen haberler arasında...

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Yorumlar

Resat

Kardeşim bu aralar adam darbe üstüne darbe alıyor. Onunda sevgiye şefkate ihtiyacı yokmu ?
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Şeref Kazan

Salih bey CHP ile kafa buluyor süper dokundurdu anlayan için
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