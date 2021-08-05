CHP'li Mansur Yavaş'ı korumak firari mafya elebaşısı Sedat Peker'e düştü! Öve öve bitiremedi

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BAE'ye sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, twitter hesabından sağlığına kavuştuğunu belirterek, Cumartesi günü bazı iddialar ortaya atacağını söyledi. Peker, sıralı mesajlarında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da güzelledi.

Öve öve bitiremedi

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, Sinan Aygün'ün Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurudan sonra hakkında ön inceleme izni verilen CHP'li Mansur Yavaş'ı öve öve bitiremedi.

'Dünyanın en dürüst siyasetçilerinden birisi...'

"Sayın Mansur Yavaş’ı hiç tanımam." diyen Peker, "Makedonya’ya yanıma gelen bir iş adamıyla belediyelerdeki yolsuzluklardan bahsederken 'Ankara Belediyesi’ndeki ihalelere ben burdan telefonla bile katılabilirim' demişti ve sayın Mansur Yavaş’ın oluşturduğu yeni ihale sisteminden bahsetmişti. Ülkedeki en dürüst siyasetçilerden biri olan Mansur Yavaş ile ilgili soruşturma iznini her suçun içinde olan süslü sülümanın imzalamış olmasını da dünyanın en komik olaylarından biri olarak değerlendirdiğimin bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.