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Siyaset CHP'li Mansur Yavaş'ı korumak firari mafya elebaşısı Sedat Peker'e düştü! Öve öve bitiremedi
Siyaset

CHP'li Mansur Yavaş'ı korumak firari mafya elebaşısı Sedat Peker'e düştü! Öve öve bitiremedi

Sinan Aygün'ün Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ön inceleme izni verildi. CHP'li Yavaş'ı korumaksa bir firari mafya liderine kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 21:18:00 - 2021-08-05 21:24:53
CHP'li Mansur Yavaş'ı korumak firari mafya elebaşısı Sedat Peker'e düştü! Öve öve bitiremedi

 Yeniakit.com.tr 

BAE'ye sığınan firari mafya elebaşısı Sedat Peker, twitter hesabından sağlığına kavuştuğunu belirterek, Cumartesi günü bazı iddialar ortaya atacağını söyledi. Peker, sıralı mesajlarında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da güzelledi.

Öve öve bitiremedi

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, Sinan Aygün'ün Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurudan sonra hakkında ön inceleme izni verilen CHP'li Mansur Yavaş'ı öve öve bitiremedi.

'Dünyanın en dürüst siyasetçilerinden birisi...'

"Sayın Mansur Yavaş’ı hiç tanımam." diyen Peker, "Makedonya’ya yanıma gelen bir iş adamıyla belediyelerdeki yolsuzluklardan bahsederken 'Ankara Belediyesi’ndeki ihalelere ben burdan telefonla bile katılabilirim' demişti ve sayın Mansur Yavaş’ın oluşturduğu yeni ihale sisteminden bahsetmişti. Ülkedeki en dürüst siyasetçilerden biri olan Mansur Yavaş ile ilgili soruşturma iznini her suçun içinde olan süslü sülümanın imzalamış olmasını da dünyanın en komik olaylarından biri olarak değerlendirdiğimin bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

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