  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den dikkat çeken kararı, bir hamle daha: Geleceğin yakıtı, enerjide sınırsız kaynak! Türkiye'den fışkırıyor

Meksika’da 7 eyalette orman yangını

ABD Başkanı Biden'dan Kuzey Kore'ye nükleer tehdit

Ankara-Sivas YHT Hattı hizmete açıldı: Erzurum ve Kars'a kadar uzanacak

Bakan Nebati: Dünya küçülürken, Türkiye büyüdü

İkinci el araç fiyatlarında, petrol ve yakıtta araç sahiplerini heyecanlandıran yeni trend: Şimdi de bu

MHP'li Celal Adan'dan HÜDA PAR'la ilgili soruya çok konuşulacak cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu NGS ve Mersin mitingi kararı

Bakan Soylu: Önceden terörist vardı, şimdi petrol çıktı

BOTAŞ sattı iddiası! "Kapalıçarşı'da döviz alım satımı" iddiasına ilişkin flaş açıklama: Doğalgaz borçları...
Gündem CHP'li Levent Üzümcü PKK'nın kanalından tehdit savurdu! 'Seçilseler de ülkeyi yönetemeyecekler'
Gündem

CHP'li Levent Üzümcü PKK'nın kanalından tehdit savurdu! 'Seçilseler de ülkeyi yönetemeyecekler'

Yeniakit Publisher
2023-04-27 08:01:00 -
CHP'li Levent Üzümcü PKK'nın kanalından tehdit savurdu! 'Seçilseler de ülkeyi yönetemeyecekler'

Şişli CHP Meclis Üyesi ve Gezi provokatörü Levent Üzümcü PKK propagandası yapılan kanala konuk oldu. Üzümcü terör örgütünün kanalından hükümeti tehdit etti.

Gezi olayları sırasında yaptığı provokasyonlarla tanınan Şişli Belediye Meclisi Üyesi CHP'li Levent Üzümcü, terör örgütü PKK'nın kanalına konuk oldu.

Terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonlara karşı muhalefeti tepkisiz kalmak suçlayan Üzümcü, 14 Mayıs seçimlerden AK Parti'nin yeniden kazanacağını ima etti.

 

"HİÇ TAHMİN ETMEYECEĞİMİZ BİR SONUÇ ÇIKACAK"

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin yeniden seçimi kazanacağını ima ederek anket firmalarının yalan söylediğini belirten Üzümcü, "Bu seçimlerin anketörlerin öngördüğü gibi olmayacağını hissediyorum, toplumda riyakarlık var." diyen Üzümcü, "Bugün o perdeyi çekip de oy pusulasında baş başa kalınca ekranlara açıkladıklarından farklı oylar veriyorlar. Hiç de tahmin etmeyeceğimiz bir sonuç çıkacak." dedi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PKK KANALINDAN HÜKÜMETİ TEHDİT ETTİ

AK Parti iktidarını hedef alan Üzümcü, "AK Parti destekçileri çok, görünürdeki en çok oy alan parti. Seçilseler de ülkeyi yönetemeyecekler ne yaparlarsa yapsınlar, bunu asla unutmamalıyız." tehdidinde bulundu.

Karar verildi! Levent Üzümcü'yü sarsan gelişme
Karar verildi! Levent Üzümcü'yü sarsan gelişme

Medya

Karar verildi! Levent Üzümcü'yü sarsan gelişme

"Gezizekalı" Levent Üzümcü'den Başkan Erdoğan'a alçak sözler
"Gezizekalı" Levent Üzümcü'den Başkan Erdoğan'a alçak sözler

Gündem

"Gezizekalı" Levent Üzümcü'den Başkan Erdoğan'a alçak sözler

Levent Üzümcü'den üstü kapalı 'sokak' çağrısı!
Levent Üzümcü'den üstü kapalı 'sokak' çağrısı!

Gündem

Levent Üzümcü'den üstü kapalı 'sokak' çağrısı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23