CHP'li Levent Üzümcü PKK'nın kanalından tehdit savurdu! 'Seçilseler de ülkeyi yönetemeyecekler'

Gezi olayları sırasında yaptığı provokasyonlarla tanınan Şişli Belediye Meclisi Üyesi CHP'li Levent Üzümcü, terör örgütü PKK'nın kanalına konuk oldu.

Terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonlara karşı muhalefeti tepkisiz kalmak suçlayan Üzümcü, 14 Mayıs seçimlerden AK Parti'nin yeniden kazanacağını ima etti.

"HİÇ TAHMİN ETMEYECEĞİMİZ BİR SONUÇ ÇIKACAK"

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin yeniden seçimi kazanacağını ima ederek anket firmalarının yalan söylediğini belirten Üzümcü, "Bu seçimlerin anketörlerin öngördüğü gibi olmayacağını hissediyorum, toplumda riyakarlık var." diyen Üzümcü, "Bugün o perdeyi çekip de oy pusulasında baş başa kalınca ekranlara açıkladıklarından farklı oylar veriyorlar. Hiç de tahmin etmeyeceğimiz bir sonuç çıkacak." dedi.



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PKK KANALINDAN HÜKÜMETİ TEHDİT ETTİ

AK Parti iktidarını hedef alan Üzümcü, "AK Parti destekçileri çok, görünürdeki en çok oy alan parti. Seçilseler de ülkeyi yönetemeyecekler ne yaparlarsa yapsınlar, bunu asla unutmamalıyız." tehdidinde bulundu.