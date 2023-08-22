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Siyaset CHP'li kurmay: ‘Kılıçdaroğlu seçimler için çok hırslandı’ Yavaş hırslan Demirtaş'ın hevali!
Siyaset

CHP'li kurmay: ‘Kılıçdaroğlu seçimler için çok hırslandı’ Yavaş hırslan Demirtaş'ın hevali!

Yeniakit Publisher
2023-08-22 13:16:00 -
CHP'li kurmay: ‘Kılıçdaroğlu seçimler için çok hırslandı’ Yavaş hırslan Demirtaş'ın hevali!

CHP’li kurmaylara göre parti yerel seçimlere kilitlenmiş durumda. Seçimin kaybedilmesinin ardından açığa çıkan travmanın sönümlendiğini belirten kurmaylara göre bu dönem 2018 yılını andırıyor.

CHP’li kurmaylara göre parti yerel seçimlere kilitlenmiş durumda. Seçimin kaybedilmesinin ardından açığa çıkan travmanın sönümlendiğini belirten kurmaylara göre bu dönem 2018 yılını andırıyor.

Duvar'ın haberine göre Türkiye’de 2018 yılında büyük bir sistem değişikliği yaşandığını, 2019 yılında muhalefetin büyük bir başarı elde ettiğini, aynı durumun tekrarlanabileceğini işaret eden bir CHP’li isim, resmen yavaş ol dedirtti. Sonra da “Kılıçdaroğlu seçimler için çok hırslandı. Bizde olmayan belediyelerin de alınması için çok ciddi bir adanmışlığı var. Kurultay sürecinin ardından bunun daha da anlaşılacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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