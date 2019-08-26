CHP'li Karalar Erdoğan'ın talimatıyla başlayan projeyi sahiplendi!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde skandal patlak verdi. Başkan Erdoğan, Adana'nın içme suyu sorununu çözmek için talimat verdi. Talimat üzerine harekete geçildi. Projesi ve ihalesi 21 Mart 2019'da İller Bankası tarafından gerçekleştirilen Karataş İçme Suyu Projesi'nin startı verildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise 17 milyon liralık projeyi sahiplendi.

Afiş bile bastırdı

CHP'li başkan, Karataş'ta dün temel atma töreni bile düzenledi. Proje hırsızlığı, "Pes" dedirtti. Takvim'in haberine göre, CHP'li başkanın bastırdığı afişlere de "Biz susarız, projemiz konuşur" diye yazdırması dikkat çekti. AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, "Karalar, Karataş İçme Suyu Projesi'ni kendi yapıyormuş gibi sahipleniyor. Adanalılar'ı yanıltıyor" dedi.