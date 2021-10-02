CHP'li kadın avukata tepki yağıyor! Sözleri milyonlarca kişiyi ayağa kaldırdı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun, şehir içlerinde yer alan statlara karşı Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe stadının kaldırılmasını istedi

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nı örnek göstererek şehir içlerinde stat olmaması gerektiğini ifade eden CHP'li Torun, bunun ilkellik olduğunu savundu.

Tuba Torun, "Şehrin tam ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi bir kentte hiç olmaz. Kadıköy derseniz daha da fena olmaz. Haftaiçi perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite." ifadelerini kullandı.

Hakaretler üzerine açıklama yaptı

Bu paylaşımın üzerine Fenerbahçe taraftarları CHP'li Tuba Torun'a sosyal medya hesapları üzerinden tepki yağdırdı.

Bu tweet'ini silmek zorunda kalan Tuba Torun, hakaret içerikli mesajlar ve tehditler aldığını belirterek yeni bir açıklama daha yaptı.

CHP'li Torun, şunları yazdı;

"Bu mesajı yayınladığım için çok üzgünüm. Ama bana 2 gündür gelen yüzlerce yüzlerce mesajdan yalnızca biri.. Sebebi tamamen şahsi bir fikir olarak yerleşim yerlerinde stat olmaması gerektiğini söylemem. Aslında mücadelemiz tam da bunun için..

Yüzlerce tehdit aldım



Bugün konuşmacı olduğum söyleşilerden biri iptal edildi. Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı almışlar. Yüzlerce tehdit aldım.

"Hayatımda ilk kez evden çıkarken tedirginim"

Evim stadın yanı. Kaç kere riskli hak mücadelesine girdim kılım kıpırdamadı. Hayatımda ilk kez evden çıkarken tedirginim.

Bunu bir başarı olarak da görenler olacaktır elbet. Bence değil. Sizin kutsalınız benim kutsalım olmayabilir. Fikrimi beyan edebilirim, siz de karşı çıkabilirsiniz ama hayatımı yaşanmaz kılmaya hakkınız yok. Adeta kurban ister gibi, kan ister gibi. Bu mu size yakışan gerçekten?

Ben elbette hayatıma devam edeceğim. Mücadeleye devam edeceğim. Yeri gelecek kimsenin diyemediğini diyeceğim. Eril tahakkümün iktidar kaybı korkusuyla kadınları sindirmeye çalıştığı her yerde ses çıkaracağım. Barışçıl olmayan, küfür, nefret, şiddet dolu her yerde en önde olacağım."