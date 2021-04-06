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Gündem CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren telefon
Gündem

CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren telefon

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu evinde ağırlayan Mahruze Keleş, kendisini arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede Keleş'e İstanbul'a geldiğinde ziyaret edeceğinin sözünü verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 13:03:00 -
CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren telefon

İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan Mahruze Keleş, 16 Ocak 2019'da semt pazarında karşılaştığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" sözleriyle gündeme gelmişti.

İmamoğlu ise Keleş'i geçen yıl 7 Ağustos'ta ve bu yıl 28 Mart ile 31 Mart tarihlerinde 3 kez ziyaret etmiş ve son ziyarete CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılmıştı.

"Keşke gelseydi"

CHP'li isimlerin ziyaretinde Keleş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini ziyarete etmediğini belirterek "Keşke gelseydi. Söz verdi gelecek. 'İstanbul'a ayak basar basmaz ordayım' dedi. Hala gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da en kısa zamanda bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"İstanbul'a geldiğimde ziyaretinize geleceğim"

Mahruze Keleş'in bu sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karşı hamle geldi. Önceki gün Keleş'i arayıp halini hatrını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an Ankara'dayım. İstanbul'a geldiğimde ziyaretinize geleceğim" dedi.

Mahruze Keleş ise Erdoğan'a "Buyurun gelin sabırsızlıkla bekliyoruz. Size kapımız sonuna kadar açık Başkanım" diye karşılık verdi.

"Bana neler yapacaksınız?"

Konuşmanın devamında Erdoğan'ın "Ziyaretinize geldiğimde bana neler yapacaksınız?" sorusu üzerine ise Keleş, "Siz gelin, ben size neler neler hazırlarım. Çok seviyoruz sizi, bekliyoruz. Çok teşekkür ederim aradığınız için. Allah razı olsun. İşlerinizde daima başarı versin" ifadelerini kullandı.

Sümeyye Bayraktar da konuştu

Keleş, görüşme sırasında duygusal anlar yaşadı. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da Mahruze Keleş ile bir süre sohbet etti.

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