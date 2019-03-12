CHP'li isimden partililere ilginç öneri: Yoga yapın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partililere, kendilerine ya da seçim bürolarına saldırı yapılması durumunda sinirlerine hakim olmak için bir kenara çekilip yoga yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaya, CHP Spor Kurulu tarafından Selahattin Akçiçek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Yerel Yönetimlerde Spor Politikaları" konulu programa katıldı.

Budist ibadetini tavsiye etti

Yıldırım Kaya, partililere sakinleşmeleri için yoga yapması önerisinde bulunarak şunları kaydetti:

"Eğer çok sinirlenirseniz, seçim bürolarınıza saldıranlara tahammül edemezseniz hemen geçin bir kenara yoga yapın. Yoga için profesyonel olmanız gerekmiyor. Kendinizi rahatlatacak, kendinizi dinlendirecek iş yapın. 10 dakikanızı ayırdığınızda sinirlerinizden arınırsınız yeniden sokağa insanlara sevgiyle kucak açarsınız sevgiyle devam edersiniz. Spor Kurulu olarak CHP 3 yıldır, spora dair politikalarımızı il, ilçe ve beldelerimizde tartışarak örgütleyerek geldik. 19 Mayıs 1919, yıl 2019 yüzüncü yılını yaşayacağız. İşte bu yüzüncü yılda, Türkiye'nin tüm birimlerinde 1 hafta boyunca 19 Mayıs'ın yüzüncü yılını Spor Kurulu olarak etkinliklerle kutlayacağız."