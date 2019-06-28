CHP'li isimden Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Ona hakkımı helal etmiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Meclis üyesi ve Beşiktaş eski Belediye Başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Sipahi, İmamoğlunun 16 milyon kişiden dua istediğini belirterek "İmamoğlu’na hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Sipahi yaptığı açıklamada dikkat çeken ayrıntılara yer verdi.

Sipahi, İmamoğlunun 31 Mart'ta Maltepe'de yaptığı mitingi hatırlatarak, 'İmamoğlu 31 Mart sonrasında Maltepe mitinginde Kuran-ı Kerim okutarak, dualar yaparak, mehter marşları çalarak İstanbulluların gönlünü fethetmeye çalıştı. 16 milyon kişiden dua istiyor. Kendini İstanbullulara emanet ettiğini söylüyor. Ben o emaneti kabul etmiyorum. Hakkımı helal etmiyorum' şeklinde konuştu.

"Saraçhane mitinginde 15 Temmuz şehitlerimizi anmaması talihsizlik"

Sipahi, İmamoğlu'nun Perşembe günü İBB önünde bir miting düzenlediğini anlatarak şunları söyledi:

'Sayın İmamoğlu İBB'nin önünde bir miting düzenledi. 15 Temmuz gecesi duvarları delik deşik olan İBB'nin önünde mitingin açık hava toplantısının yapıldığı havuzda, abdestlerini alarak şehadete yürüyen şehitlerimizi unutmadık. İmamoğlu'nun onlara dua etmemesi, helalleşmemesi talihsizlik. Çok güzel olacak demekle olmuyor.”