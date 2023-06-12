CHP’li isimden CHP ile ilgili olay itiraf! Yerel seçimlerde…

CHP’nin arka bahçesi konumundaki Cumhuriyet gazetesinde CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu rezil kepaze eden bir yazı yayımlandı.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, yerel seçimlerde, muhalefetin elindeki belediye başkanlıklarını da kaybedeceği itirafında bulundu.

Ağırel, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Millet İttifakı’nın tüm partileri seçimden sonra kafasını kuma gömdü. Hepsi seçimlerin kaybedildiğini ama kendilerinin kazandığını söylüyor. İnsanlar halen yenilgiyi sindirememişken grup fotoğrafları paylaşıyorlar.

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Zafer kazandılar, çünkü halkın tepkisini pasifize ederek hepsi misyonlarını tamamladı.

CHP’den seçilen milletvekillerini görüyorsunuz. Hepsi partide birer feodalite kurmuş senelerdir memurlaştırdıkları partiyi parmağında oynatıyor. Yüz yıldır milletvekili olarak kendilerine alan buluyorlar. (…)

Önümüzde yerel seçimler var. Muhalefet ellerindeki belediye başkanlıklarını da ne yazık ki kaybedecek. (…)”