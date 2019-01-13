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CHP'li isimden akıllara zarar sözler! 'HDP ile ittifak milli görevimiz'

Bir televizyon programına konuk olan CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, HDP ile ittifak yapmanın 'milli bir görev ve milli bir politika olduğunu' söyledi.

13 Ocak 2019 Pazar 17:27

CHP Parti Mecilisi üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, katıldığı televizyon programında skandal ifadelere imza attı. Kılıçaslan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapmanın 'milli bir görev ve milli bir politika olduğunu' söyledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 17:27
  1. CHP Parti Mecilisi üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan
  2. CHP
  3. HDP
  4. HDP ile ittifak
  5. skandal sözler

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  • misafirmisafir28 dk önce
    sen asiri sagcilarla isbirligi yaparsan o da asiri sol bir partiyle isbirligi yapar.. mesru bir parti degil mi o parti.. evet ! o halde sorun nerde ???
  • uyan tcuyan tc42 dk önce
    TERÖRİSTLERİN VE YAHUDİLERİN YÖNETİMİNDEKİPARTİ CHPKK. TC 4 DEVLETİN SÖMÜRGESİBİR DEVLETTİR. (abd;england(EŞİTTİR ISRAEL YAHUDİLERİN YÖNETİMİNDE), FRANSA , ITLAY. orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • Cengiz AkCengiz Ak42 dk önce
    Kraliçenin torunlarının vede ermeni tohumlarının milli görevi tabiki
  • ServetServet48 dk önce
    Kemal in arkadaşlar lariyla ittifak yapmak kadar doğal bir şey sadece inkâr ediyorlar şaşırmış bunlar hem terör hem ülkü güler hem AKP kiler kendi içlerinde adam olmadığını Kemal de gördü
  • Tabiki goreviTabiki gorevi51 dk önce
    Turkiyeyi yikmak bir tek Ermeni Aryan Zerdust PKK'nın gorevi degil ki, Yahudi CHP'nin de gorevi
  • Hayrettin pekgayretliHayrettin pekgayretli1 sa önce
    Ne akıllara zarar hdp pkk nın partisi değilki Tbmm nin partisi.akp ile cözüm süreci akıllara zarar değilde chpnin mi akıllara zarar.
  • ARİF KARAHAN ARİF KARAHAN 1 sa önce
    Sen kim milli olmak hadi oradan. Sizden ancak hendek ittifakı olur. Bu millet de sizi hendeğe gömer.
  • AlperAlper1 sa önce
    O mantıkla düşünürsek,HDP,nin aldığı oy sayısı kadar terör sempatizani ya da terörist mi var diyeceğiz?Bu sayı da 6,5 milyonu buluyor ki,üstelik iç içe yaşıyoruz.Müslüman ,insanlardan oy almak için her yol mübah diyebilirmi?Hele yalan söylemek,insanları kandırmak mı,Asla.Dünyaya da çok iyi örnek oluyoruz!Hiç gayri müslimler,bu ahlakla islama gelirmi?Aksine,İslamıfobinin sebebi,ahlaksız müslüman?toplumlar,değilmi?
  • AydınAydın1 sa önce
    Bu kim yaaa?
  • ismail ismail 1 sa önce
    ermeniyse bu kisi, milli meselesi yapmasi gayet dogal,pkklilarin cogu zaten ermenidir, apoda ermeni degilmi zaten, agopyanmi bilmem neydi,yahu vbu kürtler kadar cahil insan toplulugu yok, ermeniler iyi kullaniyor bunlari kukla gibi, kaderleri öyleymis , eskiden köy kürt agalari kullanirdi, simdi ermeni terör agalari kullaniyor..... yazik 1

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