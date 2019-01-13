CHP'li isimden akıllara zarar sözler! 'HDP ile ittifak milli görevimiz'
Bir televizyon programına konuk olan CHP PM üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, HDP ile ittifak yapmanın 'milli bir görev ve milli bir politika olduğunu' söyledi.13 Ocak 2019 Pazar 17:27
CHP Parti Mecilisi üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, katıldığı televizyon programında skandal ifadelere imza attı. Kılıçaslan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapmanın 'milli bir görev ve milli bir politika olduğunu' söyledi.
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