CHP'li isimden akıllara zarar sözler! 'HDP ile ittifak milli görevimiz'

CHP Parti Mecilisi üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, katıldığı televizyon programında skandal ifadelere imza attı. Kılıçaslan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapmanın 'milli bir görev ve milli bir politika olduğunu' söyledi.