CHP'li isim yaşamını yitirdi
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti.
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel yaşamını yitirdi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İl Başkan Yardımcımız Halil Küzel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze başsağlığı diliyoruz." denildi.
Yapılan basın açıklamasında da Halil Küzel'in geçirdiği yeni tip koronavirüsün ardından toparlanamadığı, uzun süredir tedavi gördüğü bildirildi.