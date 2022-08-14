  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'li isim yaşamını yitirdi
Aktüel

CHP'li isim yaşamını yitirdi

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 22:19:00 -
CHP'li isim yaşamını yitirdi

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel yaşamını yitirdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İl Başkan Yardımcımız Halil Küzel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze başsağlığı diliyoruz." denildi.

Yapılan basın açıklamasında da Halil Küzel'in geçirdiği yeni tip koronavirüsün ardından toparlanamadığı, uzun süredir tedavi gördüğü bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23