CHP’li İmamoğlu, Paraları hizmete değil eğlenceye akıtıyor

Kamulaştırma bütçesinden 1.7 milyar lira, ulaşım yatırımından 1 milyar lira, kentsel dönüşümden ise 800 milyon lira kısarak 3.5 milyar lira gelir elde eden, 4.5 milyar lira da fazladan borçlanma talep eden İmamoğlu’nun toplamda 8 milyar liralık devasa bütçeye rağmen sadece 139 milyon liralık hizmet alımı yaptığı bildirildi.

Sadece 139 milyonluk harcama yaptı

Vizyonsuzluğunu algı operasyonlarıyla gizlemeye çalışan İmamoğlu’nun; 30 milyon liralık süt dağıtımı, 28 milyon liralık eğitim bursu, 33 milyon liralık kreş yatırımı ve 48 milyon liralık gıda kolisi dağıtan İmamoğlu’nun, yalnızca 139 milyon liralık harcama yaptığı kaydedildi. Geriye kalan 7 milyar 861 milyon lira tutarındaki meblağın akıbeti ise merak konusu oldu. Konu ile ilgili Akit’e konuşan gazeteci yazar Cengiz Alçayır, İBB’nin şeffaflıktan uzak bir isim tarafından yönetildiğini belirterek, İstanbullunun parasının har vurup harman savrulduğuna işaret etti.

Hizmet yok boşa giden para var

Gazeteci yazar Cengiz Alçayır, “İBB yönetimi kara delik gibi ne verirsen götürüyor. Bunlar İBB yönetimi değil organizasyon şirketi. Parayı eğlenceye, buşon ücretine, konserlere basıyorlar. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki ortada hizmet olmadığı halde boşa giden milyonlarca lira para var. Bunu da İmamoğlu’ndan başka kimse bilmiyor. İmamoğlu da bunu halka açıklamaz zaten. Devlet ve İstanbullu gözünü dört açmak zorunda. İBB’nin başında şeffaf olmayan, ihaleleri peşkeş çeken rantiyeci bir isim var. İBB finansal dengeden uzak bir anlayışla yönetiliyor” şeklinde konuştu.

Vur patlasın çal oynasın

İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine atıfta bulunan Alçayır, “Beylikdüzü’ndeki yüzlerce milyonu bulamadık ki İBB’dekini bulalım. Arsa satılır, sonuna kadar borçlanma yapılır, belediyenin bütçesi kullanılır ama ortada hizmet yoktur. İmamoğlu’nun elindeki parayı bulabilmek için özel dedektifler tutmak gerekiyor” dedi. İstanbullunun paralarının eğlenceye aktığını vurgulayan Alçayır, “Paranın nereye gittiğini İmamoğlu’ndan başka kimse bilemez. Şu ana kadar ortada İBB bütçesiyle başlayıp bitirilmiş bir tane bile hizmet yok. Sıfırdan başlayıp biten bir proje bile yok. İstanbullu paramız nerede diye düşünmesin. İstanbullu, içki sofralarına baksın, buşon ücretlerine, şişe açtırma ücretlerine baksın. Vur patlasın çal oynaşına baksın” şeklinde konuştu.