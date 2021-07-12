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Gündem CHP'li İmamoğlu çılgın projesini açıkladı
Gündem

CHP'li İmamoğlu çılgın projesini açıkladı

Başkan Erdoğan'ın "hayalim" dediği Türkiye'ye çağ atlatacak Kanal İstanbul projesini engellemek için türlü yalan ve iftiralar ortaya atan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi çılgın projesini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 11:02:00 -
CHP'li İmamoğlu çılgın projesini açıkladı

"İstanbul Kenti Spor Master Planı Çalıştayı"nda ikinci gün oturumları CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Çalıştayda konuşan İmamoğlu çılgın projesini açıkladı.

İmamoğlu, "Benim için çılgın proje İstanbul’da spor yapmayan çocuğun kalmamasıdır. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, ülkemizin geleceğini belirleyecek etkenlerden biri, çocuklarımızın spor yapma oranları olacak” ifadelerini kullandı.

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